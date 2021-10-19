İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu

19 Ekim 2021 Salı, 17:43

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporu açıklandı.

İstanbul ilçelerinde yaşanan kira artışını mercek altına alan rapora göre, son bir yılda kiraların en fazla arttı ilçe yüzde 92,6 ile Beykoz olurken, onu yüzde 89 ile Sarıyer, yüzde 86,8 ile Tuzla, yüzde 84,5 ile Maltepe, yüzde 80,9 ile Ataşehir takip etti.

En düşük kira artış oranı yüzde 27,6 ile Bayrampaşa'da görülürken, onu yüzde 33,3 ile Eyüpsultan, yüzde 33,7 ile Esenler, yüzde 38,9 ile Güngören izledi.

EN UCUZ VE EN PAHALI SEMT

Konutların kira ücretinde en yüksek rakam Sarıyer'de, en düşük ise Sultanbeyli'de görüldü

İSTANBUL VE İZMİR'DE SATILIK İLAN SAYISI ARTTI

Eylül verilerine göre, üç büyük ildeki satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 6'dan yüzde 6,8'e, Ankara'da yüzde 5,9'dan yüzde 6,1'e, İzmir'de ise yüzde 4,9'dan yüzde 5,9'a yükselerek Türkiye geneli ile aynı artış eğilimini izledi.

Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 1,4, İzmir'de yüzde 1,8 yükselirken, Ankara'da yüzde 1,1 geriledi. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 14,8, Ankara'da yüzde 2,8, İzmir'de ise yüzde 22,1 artış gösterdi.

HIZLI KİRACI BULMAYA BAŞLADI

Türkiye genelinde kiralık konutların ilanda kalma süresi eylülde önceki aya göre 4,3 gün kısalarak 26,8 gün oldu. İstanbul'da 3,9 gün kısalarak 22,6 güne, Ankara'da 4,5 gün azalarak 21,2 güne, İzmir'de ise 9,7 gün kısalarak 25,7 güne geriledi.

Kiralık konut piyasasındaki canlılığın göstergesi olan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı yüzde 27,4'ten yüzde 29,7'ye ulaştı. Veriler kiralık konut ilan sayısının azaldığını, kiralanan konut sayısının ise arttığını gösterdi.

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Ankara'da ve İzmir'de yükselirken, İstanbul'da düştü.