İstanbul'da simit 20 liraya çıktı, Bakanlık 'tarifeye aykırı' diyerek işlem başlattı

İstanbul'da bazı işletmeler simit fiyatları gayriresmi zamla 20 liradan satmaya başladı. Bu haberler üzerine Ticaret Bakanlığı yetkilileri harekete geçti.

İstanbul'da simit 20 liraya çıktı, Bakanlık 'tarifeye aykırı' diyerek işlem başlattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:21

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da bazı noktalarda simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, kent genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını duyurdu.

18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gürcan, fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.


Etiketler: #simitçi #simit zammı

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