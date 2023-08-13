İstanbul'da taksilerde zamlı tarife bu gece başlıyor: İşte yeni fiyatlar...

Yayınlanma: 13.08.2023 - 16:20

Güncelleme: 13.08.2023 - 16:22

İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemeye başladı.

UKOME'nin 8 Ağustos'taki toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında bu gece uygulamaya geçecek yeni tarife nedeniyle taksi şoförleri taksimetre ayar istasyonlarına gelerek cihazlarını güncelledi.

Bazı firmaların hayata geçirdiği yeni nesil taksimetre cihazları sayesinde istasyonlara gitmeden taksimetre ayarının yapılması sayesinde uzun taksi kuyrukları oluşmadı.

7 BİN ARACA GÜNCELLEME YAPILDI

Bağcılar'da taksimetre güncellemesi yapan merkezin temsilcisi Oğuz Kahraman, cihazlarında GPRS modülü bulunduğunu belirterek, yaklaşık 2 bin araca bu uygulamayı yaptıklarını söyledi.

Uygulama sayesinde uzaktan yeni tarife güncellemesi yaptıklarını anlatan Kahraman, müdahale ettikleri taksimetrelerin, bu gece yarısından itibaren otomatik olarak güncelleneceğini dile getirdi.

Kahraman, taksicilerin sıkıntı yaşamaması için profesyonel ekipleriyle gece gündüz çalıştıklarını aktararak, 7 bin araca da istasyonlarında güncelleme yaptıklarını belirtti.

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı.

Taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya çıktı.

ESKİ TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Ocak ayında yapılan zamla birlikte kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı. Taksimetre açılış ücretiyse 980'den 12,65 TL'ye yükseltilmişti.