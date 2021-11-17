İstanbul'daki konut fiyatları için çarpıcı değerlendirme

17 Kasım 2021 Çarşamba, 07:39

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, İstanbul'daki konut fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'a konuşan Bucak, 2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon TL’ye satılık konut bulmanın hayal olacağını söyledi.

Gayrimenkulde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bucak, “Arz üretiminde ciddi sorunlar yaşanıyor, maliyetlerde ciddi artış var. Markalı bir projede maliyetin yüzde 70’i dövize endeksli, döviz artınca fiyatlar da artıyor. Ayrıca eskiden elinde parası olan biri gayrimenkul projesi geliştirebiliyordu. Şimdi ancak müteahhitlik sertifikası alan biri proje geliştirebiliyor. Bu da üretimi etkiledi. Dolayısıyla maliyetler arttığı sürece fiyatlar artmaya devam edecek” yorumunu yaptı.

YABANCIYA 'KOTA' ÖNERİSİ

Portekiz gibi bazı ülkelerin bazı şehirlerde yabancıyı satışı durdurma kararı aldığını aktaran Hakan Bucak, bu nedenle bu ülkede konut almak isteyenlerin alımlarını öne çektiğini söyledi. Türkiye’de 250 bin dolara 10 bin kişiye vatandaşlık hakkı verildikten sonra, bu oranın 350 bin dolara çıkarılacağı burada da 20 bin kişiye bu hak sunulduktan sonra miktarın 500 bin dolara çıkarılması önerisinde bulunan Bucak, “Buda yatırımları öne alıyor. Ya da bölge ve şehir bazlı kısıtlama getirilebilir. Böylece talebin diğer bölgelere dağılması sağlanabilir. Kota konursa 350 bin dolara 20 bin konutun satışından hızlıca 7 milyar dolar elde edilebilir” diye konuştu.