İstanbulluların gündemi değişmiyor... Kent dışına çıkmak daha da zor

Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:33

Güncelleme: 12.06.2024 - 14:33

İstanbul'da yaşayan yurttaşları ekonomi kaygılar bunaltıyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce'nin paylaştığı İstanbul Barometresi'nin Mayıs 2024 araştırmasına göre, İstanbulluların evdeki bir numaralı gündemi yüzde 60,3 ile ekonomik sorunlar oldu.

Raporda şu bilgiler yer aldı:



İstanbulluların yüzde 80,1'i geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor.

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 18,6’sı bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 27’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 34,5’i kıt kanaat geçinebildiğini söyledi.

BAYRAMDA TATİLE VEYA MEMLEKETE GİTMEK DAHA DA ZORLAŞTI

Tatillerini genellikle İstanbul dışında geçirdiğini belirten katılımcıların yüzde 22,2’si bu bayramda ekonomik sebeplerden ötürü İstanbul’da olacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 13,9’u ise ekonomik sebeplerle tatil harcamalarını kısarak tatil yapacağını belirtti.

Her 2 kredi kartı sahibinden biri kredi kartı borcunu ödeyemiyor ya da asgari tutarını ödeyebiliyor.

Katılımcıların yüzde 32,4’ü kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini ifade ederken, yüzde 6,2’si asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 3,4’ü asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtti. Kredi kartı sahibi olan İstanbulluların yüzde 8,8’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Ekonomide yaşanan sorunlar ve hayat pahalılığı İstanbulluların ekonomik kaygılarını arttırıyor, geçinmelerini de zorlaştırıyor. Özellikle konut kirası ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar büyük bir yük oluyor. Halkın talebi hayat pahalılığını düşürecek ve alım gücünü yükseltecek kapsayıcı politikaların uygulanması yönünde.

İSTANBULLULARIN YÜZDE 78’I KAMUDA TASARRUFU YETERLİ BULMADI

Öte yandan raporun devamında mayıs ayının ev içi gündemi ekonomik sorunlar ve I·srail’in Gazze’yi işgali oldu. Katılımcıların yüzde 60,3’u¨ ekonomik sorunların, yüzde 7,6’sı I·srail’in Gazze’yi işgalinin, yüzde 3,3’u¨ ise eğitim konularının ev içerisinde konuşulduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 10’u Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı tarafından duyurulan Kamuda Tasar- ruf ve Verimlilik Paketi’nde alınan o¨nlemleri yeterli buldugˆunu, yüzde 12,2’si kısmen yeterli go¨rdu¨gˆu¨nu¨, yüzde 78’i yeterli bulmadıgˆını belirtti.Katılımcıların yüzde 16,2’si o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde Kamuda Tasarruf Paketi’nin devlet kurumlarınca kararlı bir s¸ekilde uygulanacagˆın du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨nu¨ belirtirken yüzde 13,9’u kısmen uygulanacagˆını, yüzde 69,9’u uygulanmayacagˆını du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨nu¨ belirtti.