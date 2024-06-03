İPA'dan enflasyon tepkisi: 'Her 10 kişiden biri...'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 20:36

Güncelleme: 03.06.2024 - 20:36

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda yüzde 75,45 olduğunu açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara ilişkin değerlendirmede bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce, yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

Gökce, “Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlarımız daha az sebze, meyve tüketiyor, ne yazık ki İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor” ifadelerini kullandı.

"EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökce’nin değerlendirmesinin tamamı şöyle:

"Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı devam ediyor

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre yıllık enflasyon yüzde 75,45 oldu. Mayıs 2024 enflasyonunu ENAG yıllık yüzde 120,66 olarak açıklarken, İTO’nun açıkladığı oran yüzde 82,2 oldu.

Yıllık enflasyon yüzde 75,45 ile 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yüzde 75,45 enflasyon oranı ile Türkiye, Arjantin ve Suriye’nin ardından dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu 3’üncü ülke oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre Mayıs ayında:

Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 70

Ulaştırma yüzde 79

Konut yüzde 93,2

Eğitim yüzde 104,8 arttı.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlarımız daha az sebze, meyve tüketiyor, ne yazık ki İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor."

?? Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı devam ediyor



?? TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre yıllık enflasyon yüzde 75,45 oldu. Mayıs 2024 enflasyonunu ENAG yıllık yüzde 120,66 olarak açıklarken, İTO’nun açıkladığı oran yüzde 82,2 oldu.



?? Yıllık enflasyon yüzde 75,45 ile… pic.twitter.com/1KADj2qC4A — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) June 3, 2024



