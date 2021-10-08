İstanbul'un ilk AVM'si Galeria yıkılıyor
İstanbul'un ilk alışveriş merkezi Galeria yıkılıyor.
İstanbul'un ilk alışveriş merkezi Galleria yıkılıyor. Emektar AVM, aynı bölgede Dati Holding tarafından kurulması planlanan yeni proje kapsamında tarih olacak.
Galleria’nın olduğu nokta ile arkasında yapılan deniz dolgu çalışmaları sonucu elde edilen alana otel, rezidans ve ofis gibi binaların kurulması planlanıyor.
UĞUR DÜNDAR TEPKİ GÖSTERDİ
1988’de açılan Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria’nın yıkılarak yerine rezidans yapılmasını eleştiren gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Dündar, paylaşımında “Yıkılıp yerine çok katlı otel ve rezidans (beton yığını) yapılmasına karar verilen İstanbul'un en eski AVM'si Galeria'nın an itibarıle görünümü... İn cin top oynuyor!..” ifadelerini kullandı.
Yıkılıp yerine çok katlı otel ve rezidans (beton yığını) yapılmasına karar verilen İstanbul'un en eski AVM'si Galeria'nın an itibarıle görünümü...— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 7, 2021
İn cin top oynuyor!.. pic.twitter.com/P5EqlRq07u
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