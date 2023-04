İşte Almanya'da et fiyatları! Almanya'da bir asgari ücretle 145 kg dana kıyma alınıyor

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:19

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 16:29

Türkiye'de kasaplarda satılan kırmızı et ve kıyma fiyatlarının 300 liraya dayandığı ve yurttaşların Et ve Süt Kurumu'ndan 'ucuz et' alabilmek için kuyruğa girdiği şu günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'koyun eti' açıklaması tepki çekmişti.

Nebati açıklamasında, "Türkiye’de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" demişti. İktidarın söylemiyle 'Almanya bizi kıskanıyor' söylemi yaptığımız market araştırmasıyla suya düştü.

ALMANYA'DA BİR ASGARİ ÜCRET İLE 178 KG DANA KIYMA ALINIYOR

Almanya'da enflasyon, et tüketiminde düşüşe yol açtı. Toplam et tüketimi 4,2 kilogram azaldı. Buna rağmen kişi başına düşen et miktarı ve alım gücü Türkiye'ye oranla çok yüksek.

Türkiye'de dana kıyma ortalama 300 TL, dana kuşbaşı 325 TL'den satılıyor. Almanya'da ise dana kıymanın ortalama fiyatı 9 Euro, dana kuşbaşının ortalama fiyatı 11 Euro.

Türkiye'de bir asgari ücretle 28 kilogram dana kıyma, 26 kilogram dana kuşbaşı satın alınabiliyorken Almanya'da bir asgari ücret ile 178 kilogram dana kıyma, 145 kilogram dana kuşbaşı satın alınabiliyor.

Almanya'nın yüzde 6,6'sı asgari ücretliyken, Türkiye'nin yüzde 42'si asgari ücrete çalışıyor.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2022'de Almanya'da kişi başına tüketilen et miktarı domuz, sığır, dana ve kanatlı hayvanda toplam 4,2 kilogram azalarak 52 kiloya geriledi.

Türkiye'de ise Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre, 2022 yılında kişi başı kırmızı et tüketimi miktarı 7 kilogram olarak hesaplandı. Kırmızı etin kilosunun 40 TL olduğu 2019 yılında TÜİK verilerine göre kişi başı kırmızı et tüketimi 12,99 kilogramdı. Kırmızı et ve kanatlı hayvan eti toplam tüketimi ise 20,6 kilogramdı.