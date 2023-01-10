Et fiyatlarını düşürmek için AKP hayvan ithalatına hazırlanıyor: Üretici endişeli

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

Ramazan ayı yaklaşırken uçuşa geçen et fiyatlarına karşı AKP’nin ekonomi yönetimi yine ithalat silahını çekti.

Sadece aralık ayında yüzde 30 artan fiyatların bir yıllık değişimi yüzde 100’ü geçerken üretici, fiyat artışlarının maliyetlerden kaynaklandığını, ithalat olursa hayvancılığın tamamen biteceğini söylüyor.

"FİYAT AYLARCA BASKILANDI"

Hayvancılık sektörü bir yandan atılan yanlış adımların bir yandan da ekonomideki yanlış kararlarının faturasını ödüyor. Hükümet ise üreticiyi desteklemek yerine ithalat silahına sarılıyor. Geçen yıl da yine ramazana doğru tırmanan fiyatlara karşı ithalat kararı alınmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. Kıymada, kuşbaşı ette bunu başarmamız lazım dedik. Karkas olarak getirirsek karkas ette de bu adımları atabiliriz dedik” demişti. Ancak o zaman 92 TL olan et bugün 200 TL’ye tırmandı.

Et fiyatlarının 2022 Haziran ayından bu yana baskılandığını belirten Ankara Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Sedat Akbulut, aralıkta yüzde 30’luk artış yaşandığını belirtti. Önümüzdeki günlerde yüzde 10’luk bir artış daha beklediklerini söyleyen Akbulut, fiyat artışlarının nedenini şöyle sıraladı:

- Geçen yıl süt fiyatları artmasın diye üreticinin fiyatını artırmayıp hem üreticiyi zarar ettirdiler hem raftaki fiyatların birden artmasına sebep oldular.

- O dönem damızlık hayvanlar kesime gittiği için arz talep dengesizliği oldu ve piyasada et fiyatları baskılandı.

- Şimdi bu durum dengelendi ve biriken zamlar birden yüzde 30 olarak yansıdı.

Piyasadaki ithalat söylentilerini bakanlık yetkililerine sorduklarını belirten Akbulut, “Asla canlı hayvan ithalatı düşünmediklerini, ramazan ayına dönük sadece ESK’nın kendi satacağı etler için ithalat planladıklarını söylediler. Ama daha önce de bize, benzer beyanlar verilip bir hafta sonra sınırsız ithalatın kapılarının açıldığı olmuştu. Üreticinin bu konuda acı tecrübeleri var. Şu dönemde böyle bir hamle hayvancılığın sonu demektir” diye konuştu.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Şu anda güncel kırmızı et maliyetinin 125 lira civarında olduğunu söyleyen Akbulut, üreticinin satış fiyatının ise 140 lira civarında olduğunu belirtti. Bu kâr oranıyla devam edilemeyeceğini aktaran Akbulut, “TÜİK’e göre benim sattığım ürün geçen yıl yüzde 92 zamlanmışken maliyetlerim yüzde 140 zamlanmış. Bu aradaki fark bir şekilde yansıyacak” dedi. TOBB Hayvancılık Meclisi Başkan Yardımcısı Yılmaz Arpaç ise “Karkas ya da kasaplık ithalatı ülkeye büyük zarar verir. Fiyatlara müdahale edilecekse yetiştiricilerin besilik ithalatına izin verilsin” diye konuştu.