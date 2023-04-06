TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu: 'Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir'
TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu konuk olduğu bir TV programında et fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bugünkü et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nureddin Nebati'dir. Çok net söylüyorum. Bunun geleceğini defalarca uyarmamıza rağmen dinlemedi" dedi.
Kasaplarda satılan kırmızı et ve kıyma fiyatlarının 300 liraya dayandığı ve yurttaşların Et ve Süt Kurumu'ndan 'ucuz et' alabilmek için kuyruğa girdiği şu günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'koyun eti' açıklaması tepki çekmişti.
Öte yandan yıllar içinde söylemlerinde sürekli olarak Türkiye'deki hayvancılık sorununa değinen Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, her seferinde yapılanların yanlış olduğunu vurgulamaya devam etti.
Solakoğlu, FOX TV'de kırmızı et fiyatlarındaki artışların sebebinin Bakan Nebati olduğunu belirterek, Nebati'nin bu konuda bilmediğini, sadece bildiğini zannettiğini söyledi.
"BİLDİĞİNİ ZANNEDİYOR"
Sözlerinin devamında "Bunun geleceğini defalarca uyarmamıza rağmen dinlemedi. Çünkü bildiğini zannediyor. O koltuktan güç alıyor ya" ifadelerini kullanan Solakoğlu, "Ekibine de böyle bir yetki vermiş. Hiç yetkin olmayan, tarımın t'sini bilmeyen insanların süt fiyatlarıyla yaptığı oynamalar sonucu anaç hayvanlar kesildi. Ve anaç hayvanlar kesildiği için bugün et fiyatları bu kadar yüksek" diye konuştu.
"TAŞRADA ÜRETİM YAPIYORUZ"
Üreticinin tüm hayvanlarını kesmek zorunda bırakıldığını söyleyen Solakoğlu, "Hasan'ın bütün mal varlığını kestirdi. Şimdi Hans'ın kapısını çalıyor, 'Fiyat neyse ben vereceğim sen bana ucuz et ver' diyor. 3 senedir uyarıyoruz. Görüyoruz çünkü. Defalarca bunu söyledik, her eleştirimizde 'siyaset yapıyorlar' diyorlar. Hayır arkadaşım! Biz hayatta kalmaya çalışıyoruz taşrada üretim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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