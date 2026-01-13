İşten çıkarılanlar, dağ gibi büyüyen borçlar, icralar, eriyen gelirler... Ekonominin ‘acı fotoğrafı’

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda yer alan değerlendirmeler şöyle:

1.8 MİLYON KİŞİ ATILDI: 2025 yılında 1 milyon 842 bin kişi, işinden çıkarıldığı için, işsizlik ödeneği alabilmek amacıyla İş-Kur’a başvurdu.

Geçen yıl işsizlik sigortasına yapılan başvurularda 2024 yılına göre 181 bin kişilik artış yaşandı. Başvuranlardan sadece 884 binine işsizlik ödeneği verildi. Sigortadan yararlanmak için uygulanan koşulların ağırlığı yüzünden başvuranların ancak yüzde 48’i işsizlik sigortasından yararlanabildi.

YURTTAŞIN BORCU 6.1 TRİLYON: Yurttaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları,26 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 haftasında 136.1 milyar lira artarak 5 trilyon 995 milyar liraya yükseldi. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarıyla birlikte yurttaşın toplam finansal borcu 6 trilyon 96 milyar lirayı buluyor.

BANKALAR İCRAYA VERDİ: Geçen yıl ocak-kasım döneminde 1 milyon 180 bin kişi, bankalara olan bireysel kredi, 1milyon 492 bin kişi de kredi kartı borcunu temerrüt süresinin de sonuna kadar ödeyemedikleri için bankalar ve finans kuruluşları tarafından icra takibine alındı. Hem kredi kartı hem de bireysel kredi borçları için ve birden fazla banka tarafından takibe alınanlar tek kişi sayıldığında geçen yılın ilk 11 aylık döneminde 1 milyon 946 bin vatandaş icra takibine alındı. Hem bankaların hem de varlık yönetim şirketlerinin takibinde bulunanlar tek kişi sayıldığında toplam 4 milyon 173 bin kişi kredi ve kredi kartı borcu yüzünden icra takibinde bulunuyor.

10 GÜNDE 243 BİN DOSYA: İcra dairelerine 1-10 Ocak 2026 günleri adasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 243 bin oldu. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 10 Ocak itibariyle 24 milyon 12 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 752 bin adet arttı.

KARŞILIKSIZ ÇEKLER: Geçen yıl ocak-kasım döneminde bankalara ibrazında karşılıksız çıkan çek sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.9 artarak 271 bin 822’ye, bu çeklerin parasal tutarı da yüzde 49.4 oranında artarak 225 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde vadesinde ödenmediği için bankalar tarafından protesto edilen senet sayısı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 24.1 oranında artarak 272 bin 171’e kadar yükseldi. Protesto edilen senetlerin parasal tutarı se yüzde 91.9 oranında arttı ve 81.4 milyar liraya ulaştı.

ÜCRET VE AYLIKTA ERİME: 2025 yılının tamamında 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücretin alım gücü 12 ayda 6 bin 631 lira eridi. Buna karşılık asgari ücrete 2026 yılı için 5 bin 971 lira zam yapıldı. Geçen yıl temmuzda 16 bin 881 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının 2 bin 57 lirası yıl sonuna kadar eridi.