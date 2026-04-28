İstihdamda korkutan bilanço: Son 6 ayda 1 milyondan fazla kişi işinden oldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri esas alınarak hazırlanan Ocak 2026 İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı.

Bültene göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dahil toplam sigortalı çalışan sayısı Ocak 2026’da yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti. Buna karşın istihdam aylık bazda aynı oranda gerileyerek 25 milyon 451 bin 620 seviyesine indi. Son altı aylık dönemde ise toplam istihdamda 1 milyon 57 bin kişilik azalış yaşandı.

SİGORTALI İSTİHDAMDA FARKLI EĞİLİMLER

Toplam sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubunda (4/a) istihdam yıllık bazda yüzde 1,6 artarken, aylık bazda yüzde 1,9 düşüş gösterdi. Esnaf ve çiftçileri kapsayan (4/b) grubunda sigortalı sayısı yıllık yüzde 3,2 arttı.

Alt kırılımlara bakıldığında çiftçi sayısı yıllık yüzde 47,6 yükselirken, esnaf sayısında yüzde 4,6 azalma görüldü. Aylık bazda ise hem esnaf hem de çiftçi grubunda düşüş kaydedildi.

Kamu çalışanlarını kapsayan (4/c) grubunda yıllık yüzde 0,5 artış gerçekleşirken, aylık bazda belirgin bir değişim olmadı.

EN FAZLA İSTİHDAM KAYBI HANGİ SEKTÖRDE?

Ocak 2026 itibarıyla 88 alt sektörün 38’inde sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda geriledi. Giyim eşyaları imalatı, 83 bin 176 kişi ile en yüksek istihdam kaybının yaşandığı sektör olarak öne çıktı.

Bu sektörü tekstil ürünleri imalatı ile kauçuk ve plastik ürünleri imalatı izledi. Oransal olarak en sert daralma ise yüzde 33,2 ile bilgi hizmet faaliyetlerinde görüldü. Sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı ile giyim eşyaları imalatı da daralan alanlar arasında yer aldı.

HİZMET SEKTÖRÜ İSTİHDAMI TAŞIDI

İstihdam artışında hizmet sektörleri belirleyici oldu. Perakende ticaret, 131 bin 146 kişilik artışla en fazla istihdam sağlayan sektör olurken, insan sağlığı hizmetleri ikinci sırada yer aldı.

Yiyecek ve içecek hizmetleri ile eğitim sektörü de istihdam artışı kaydedilen diğer alanlar arasında yer aldı.

Yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısının beş büyük ilde toplandığı görüldü. İstihdam payına göre sıralama İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya şeklinde gerçekleşti.

KADIN İSTİHDAMINDA ÖNE ÇIKAN İLLER

Çalışan sayısındaki en yüksek artış Ankara’da gerçekleşirken, en belirgin düşüş İstanbul’da kaydedildi. Ankara’yı Hatay, Konya ve Antalya takip etti.

Oransal artışta Kırıkkale ve Siirt ilk sıralarda yer alırken, Iğdır, Artvin ve Erzincan da yüksek artış gösteren iller arasında yer aldı.

Ocak 2026 döneminde kadın çalışan sayısındaki artışın en yoğun olduğu sektör insan sağlığı hizmetleri oldu. Bu sektörü perakende ticaret, eğitim ve yiyecek-içecek hizmetleri izledi.