İşveren yüksek vergiden yakındı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.02.2024 - 03:00

Yıllardır kriz cenderesinden çıkamayan Türkiye’de bu krizlerin içinde en büyük tartışma konularından birisi de eşit bölüşüm ve vergide adalet oldu. Geçen aylarda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) gündeme getirdiği ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun tepki göstermek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş yaptığı işgücü üstündeki vergi yükü konusu işverenleri de rahatsız etmeye başladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dün yaptığı bir konuşmada bu konuya değinerek “İşverenin cebinden yıllık çıkan 100 liranın 51 lirası çalışanın eline geçiyor. Çalışan da bu vergi dilimlerindeki durumdan dolayı, hemen ikinci ayda ikinci dilime, dördüncü ayda dördüncü dilime geçiyor. Burada işveren de mağdur oluyor, çalışan da bordroda gördüğü rakamın yüzde 40’ını SGK ve vergi dilimi olarak ödediğini görüyor” diye konuştu.

‘ÇALIŞAN SAYISI AZ’

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da konuyla ilgili şunları söyledi: “Asgari ücretin üzerindeki vergi yükü çok fazla. Bu yük de aslında işverenin sırtında ve çok fazla bir maliyet oluyor. Sosyal güvenlik sisteminin üstündeki yükün farkındayız. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile bu yük daha da katlandı. Kaldı ki EYT’liler ödenen maaşlardan da mutlu değil. Yani hem işveren, hem işçi hem de emekli memnun değil.”

Bu konunun çözümünü çalışan sayısının artırılması ve brüt maaş ödemesinde olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Neredeyse 90 milyondan fazla nüfusu olan ülkede 31 milyon çalışan var. Bu sayının 50 milyona çıkması için çaba sarf edilmesi lazım ki sosyal güvenlik sisteminin üzerindeki yükün paylaşımı adilleşsin. Bunun yanı sıra bizim gelişmiş ülkelerdeki gibi maaşı brüt ödememiz, devletin herkesin vergisini kendisinden alması gerek. Bu sisteme geçmeliyiz” dedi.