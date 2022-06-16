İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) 15 yıldır ilk kez politika faizini artırarak yüksek seyreden enflasyonla mücadele için para politikasını sıkılaştıran merkez bankaları arasına katıldı.

Reuters
16 Haziran 2022 Perşembe, 11:17
İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı
Abone Ol google-news

Para politikası kararını açıklayan SNB, ekonomistlerin faizlerin sabit kalacağı tahminlerine karşılık politika faizini yüzde -0.75'ten yüzde -0.25'e çıkardı. SNB böylece Eylül 2007'den beri ilk defa faiz artırımına gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına gitmişti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3.4'e yükseltmişti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen haftaki para politikası toplantısında varlık alım programını 1 Temmuz'da sonlandıracağını açıklamış ve yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Temmuz'dan itibaren bir dizi faiz artırımına gideceğinin sinyalini vermişti.


isviçre fed faiz
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler