İsviçre, Gülnara Kerimova'nın parasının bir kısmını Özbekistan'a geri gönderiyor
Özbektistan'ın eski devlet başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın el konulan parasının bir kısmı olan 131 milyon doları Özbekistan'a göndermeyi kabul etti.
İsviçre, Özbekistan'ın eski devlet başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın el konulan parasının bir kısmı olan 131 milyon doları Özbekistan'a göndermeyi kabul etti.
İsviçreli yetkililer, 2012 yılında Kerimova'nın hesabındaki 800 milyon İsviçre Frankını (yaklaşık 840 milyon dolar), kendisi Cenevre'de Özbekistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi'yken dondurmuştu.
İsviçre, bu paranın Özbek pazarına girmek isteyen üç cep telefonu şirketinin ödediği rüşvet olduğunu söylemişti. 2019 yılında ise dondurulan bu paranın 131 milyon dolarına el konmuştu.
Şimdi bu paranın Özbekistan'ın gelişmesi için kullanılması güvence altına alınarak ülkeye geri gönderilmesi kararlaştırıldı.
Anlaşma İsviçre'nin Bern kentinde, Özbekistan Adalet Bakanı Ruslanbek Davletov ve İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis tarafından imzalandı.
Anlaşmaya göre 131 milyon dolarla bir BM fonu oluşturulacak. Cassis, "Bu fon, paranın Özbekistan toplumu yararına kullanılmasını sağlayacak" dedi.
Kerimova 2017'de Özbekistan'da, sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza daha sonra 5 yıl ev hapsine çevrildi. 2019 yılında ise Kerimova ev hapsi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderildi.
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