İthalatın yükü katlanarak büyüyor

11 Ekim 2022 Salı, 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret verilerini yayımladı. Bu verilere göre, ihracat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,8, yakıtlarda yüzde 62,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 arttı.

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,6, yakıtlarda yüzde 39,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 arttı.



İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Ağustos 2022



İTHALATTA MALİYET ARTIYOR

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1 ve yakıtlarda yüzde 160,0 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 artarken, yakıtlarda yüzde 23,1 azaldı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Ağustos 2022



MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Temmuz ayında 147,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,3 artarak, 2022 Ağustos ayında 152,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ağustos ayında 141,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 artarak, 2022 Ağustos ayında 144,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Temmuz ayında 115,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,0 artarak, 2022 Ağustos ayında 116,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ağustos ayında 106,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,0 artarak, 2022 Ağustos ayında 115,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI AĞUSTOS AYINDA 73,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı ağustos ayında 86,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 13,8 puan azalarak, 2022 yılı Ağustos ayında 73,0 oldu.



