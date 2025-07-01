'İtibardan tasarruf olmaz' demişti: Ormana değil Saray'a bütçe! 6 haftalık bütçe ile filo kuruluyor...

Türkiye son günlerde bir kez daha orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Hatay ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alevler evlere doğru ilerlerken köyler tahliye ediliyor. Yayılan yangınlara ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Yurt çapında yaşanan yangın afetlerine karşılık müdahalelerin yeterli olup olmadığı merak konusu.

YILDA BİNLERCE YANGIN

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2024 Faaliyet Raporu'na göre, geçen yıl 3 bin 797 adet orman yangınına müdahale edildi. 27 bin 485 hektar orman alanı yangınlarda zarar gördü. 2020-2024 döneminde ise yılda ortalama 2 bin 945 adet orman yangınına müdahalede bulunuldu. Toplam 43 bin 255 hektar orman alanı zarar gördü.





UÇAK AÇIĞI KİRALAMA İLE KAPANMAYA ÇALIŞILIYOR

Orman Genel Müdürlüğü envanterinde 9 helikopter, 10 uçak ve 10 İHA bulunuyor. Yaşanan uçak açığını kapatmak için yaz aylarında uçak kiralamak zorunda kalınıyor. Yaz sonunda kiralama ile sayı 27 uçak, 105 helikoptere çıkıyor.

KİRALAMAYA MİLYARLAR HARCANDI

2023-24 yıllarında yangın söndürme filolarına 7 milyar 863 milyon TL (yaklaşık 200 milyon dolar) ödendi. Yangın söndürme uçağı fiyatları 4-70 milyon dolar arasında değişiyor. Orta segment bir yangın söndürme uçağının maliyeti 10 milyon dolar civarında.

THK UÇAKLARI GÖZDEN ÇIKARILDI

Büyük orman yangınları sırasında kullanılmamaları tartışma konusu olan THK'ye ait yangın söndürme uçaklarından sekizinin UYAP üzerinden satışa çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Üçü faal sekiz uçak için 1 milyar 457 milyon 715 bin 800 TL isteniyor. Ortalama olarak 1 tanesinin fiyatı 182 milyon 214 bin 475 TL olarak hesaplanan uçakların ABD Doları bazında değeri ise 4 milyon 573 bin 656 dolar.





SARAY'DAN YANGINA KARŞILAŞTIRMA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışı ile ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır" demişti.

Cumhurbaşkanlığı harcamaları 2025 yılı bütçesinde 16,9 milyar lira olarak öngörülmüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın 4 aylık harcaması ise 5 milyar 345 milyon liraya ulaştı. 2025 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanlığı kaleminden 16 milyar 928 milyon liralık harcama yapılacağı öngörülüyordu. Nisandaki harcamaların sürdürülmesi halinde Cumhurbaşkanlığı'nın bütçeye maliyeti bu yıl 20 milyar lirayı bile aşabilir.

Cumhurbaşkanlığı için ayrılan ve yıl başında belirlenen rakamı aşarak yıl sonunda 20 milyar TL'yi aşması beklenen bütçeyle satışa konulan uçaklarla benzer şekilde 109 adet yangın söndürme uçağı alınarak yeniden bir filo kurulabilirdi. Yalnızca 2025 yılı ilk 4 aylık harcamaylaysa satışa konulan uçaklarla benzer nitelikte 29 uçak alınabilirdi. Bu da 4 aylık bütçe ile uçak filosunun 4 katına çıkabileceğini gösterdi.