İTO Başkanı Avdagiç: 'Dış sermaye akışı hızlanacak'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, S&P’nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin açıklamasında, "Özellikle yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin de başlamasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomiye olan güven daha da artacak, dış sermaye akışı hızlanacaktır" dedi.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:12
İTO Başkanı Avdagiç: 'Dış sermaye akışı hızlanacak'
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fitch'in ardından S&P Global'in de Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğine ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğuna dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti: 

"Özellikle yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin de başlamasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomiye olan güven daha da artacak, dış sermaye akışı hızlanacaktır. Enflasyonla mücadelemiz eşgüdümle ve kararlılıkla sürdükçe kazanan Türkiye ekonomisi olacak. Gelen ve ufuktaki artışlar piyasa motivasyonuna ve Türkiye'ye bakış açısına büyük katkı verecek. Not artışlarında ihtiyacımız olan yeni mesafeleri almak için uyguladığımız ekonomi programını istikrarla sürdürmemiz çok önemli."


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