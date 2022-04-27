İTO Başkanı Avdagiç: 'Nihai hedefimiz, 2022'de BTM’den bir Turcorn çıkarmak'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 08:55

BTM'den yapılan açıklamaya göre, İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, 5'inci yaşını verdiği iftarla kutladı.

İTO ve BTM Başkanı Şekib Avdagiç ile BTM mütevelli heyetinin de katıldığı iftarda girişimciler, yatırımcılar ve mentorlar başta olmak üzere tüm ekosistem yer aldı. Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen iftar yemeğinde, BTM’nin 5 yıl içinde katettiği yol kısa bir film olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO ve BTM Başkanı Avdagiç, dünyada bir ticaret odası tarafından kurulan ilk start-up merkezi olma özelliği taşıyan BTM'nin 5 yaşına girdiğini hatırlatarak, "BTM, bu 5 yıl içinde sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin start-up üssü oldu ve dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldı. Yine bu sürede Türkiye de küresel anlamda önemli bir girişimcilik merkezi kimliği kazanıp global bir oyuncu çıkarmayı da başardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, az zamanda çok ve büyük işler yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz bu işlerin en büyüğü de Türk girişimciliğine ve yatırım kültürüne ‘bilginin ticarileştirilme fikrini’, bir daha çıkmamak üzere sokmak olmuştur. BTM, yatırımcılık konusunda da ciddi farkındalıklar oluşturdu. Yatırımcı Hızlandırma Platformu programını devreye sokarak başarılı iş insanlarımız start-uplara ve yeni nesil girişimcilere olan bakış açılarını değiştirdi. BTM olarak, 2021’de 172 yatırım eşleştirmesi gerçekleştirdik. Nihai hedefimiz ise 2022’de BTM’den bir unicorn, yani bizim tabirimizle bir Turcorn çıkmasını sağlamak”

“NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Şekib Avdagiç, İTO yönetimi olarak BTM’nin bu hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirterek, "2018’den 2022’ye kadar yaptıklarımız, bundan sonraki dönemde de yapacaklarımızın teminatıdır. Nasıl ki 300 metrekarelik bir binada başlayan BTM hizmetlerini, hayalleriyle orantılı yeni mekanlarda sürdürmesini sağladıysak şimdi de küresel hedefleriyle uyumlu yeni mekanlara sahip olmasını sağlayacağız. Yeni dönemde İTO binamızın yanında inşa edeceğimiz modern merkezimiz, Türkiye’nin yenilikçilik, girişimcilik ve start-up üssü haline gelecek. Böylece BTM’nin fiziki büyüklüğünü de 20 bin metrekareye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, küreselleşen dünyada, fiziksel salgınların da, iktisadi hastalıkların da ülke ekonomilerini nasıl derinden etkileyip hallaç pamuğu gibi savurduğunu gördüklerini aktararak, "Yine gördük ki, salgın hastalıkların bize bulaşmaması için nasıl aşı, maske ve mesafe gibi tedbirler alıyorsak iktisadi hastalıklar içinde koruyucu tedbirler almalıyız. İnanıyoruz ki bizi bulaşıcı iktisadi hastalıklardan koruyacak olan BTM gibi kalkanlarımızdır. BTM ve girişimci ekosistemimiz, bizim küresel ekonomik salgınlara karşı koruyucu aşılarımızdır” değerlendirmesinde bulundu.

“BTM, 5 YILDA TAM NOT ALDI”

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da hem ulusal hem de uluslararası alanlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden BTM'nin, bu başarısını kıtalararası platformlara taşıyarak Amerika, Mozambik ve Güney Afrika gibi birçok ülkede girişimcilik ekosistemiyle ilgili programların içinde yürütücü olarak yer aldığını bildirdi.

Elbaşı, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce ‘Yılın Yatırım Platformu Ödülü’nü de alan BTM, 5 yıllık süreçte almış olduğu ödüllerle hem girişimcilere hem de yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerden tam not almayı başardı. Tabii bu anlamda kıymetli desteklerinden dolayı İTO’ya, değerli yöneticilerimize, bu yolda birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, girişimcilerimize ve tüm BTM çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu başarıların katlanarak devam etmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum”

Ekosistemde yalnızca girişimcilere değil, yatırımcılara da önemli hizmetler sunan BTM’nin, fikir aşamasından yatırım aşamasına kadar tüm girişimleri de kucaklamasıyla ekosisteme öncü olduğunu belirten Elbaşı, “Bu anlamda, kurulduğu günden bu yana bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta değerli başkanımız olmak üzere kıymetli İstanbul Ticaret Odası’na ve değerli yöneticilerimize şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, açılış konuşmalarının ardından BTM mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetleme kurulunda 5 yılını dolduran üyelere plaket, 5 yıldır BTM’de çalışanlara ise sertifika takdim etti.