İTO Başkanı Şekib Avdagiç enflasyonla mücadele için sorumluluğu tüketiciye yükledi: Zamlara karşı boykot

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

Hükümetin ekonomide yoksullaşmayı derinleştiren “acı reçetesi” enflasyonla mücadelede beklenen başarıyı getiremedi. Eylülde aylık yüzde 2.97, yıllık yüzde 49.4 ile yüksek oranda artan enflasyon, gelecek dönem hedeflerini de tehlikeye atıyor.

İstanbul’da 800 bine yakın üyesiyle ticareti yönlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise enflasyonla mücadelede sorumluluğu tüketiciye yükleyerek pahalı satan şirketlere “boykot” önerisinde bulundu.

Tüketici dernekleri öneriyi “Tüketici ucuz diye güvenilmez ürünlere yönelirken bu çağrı mizahtan başka bir şey değil” diye yorumladı.

GERÇEK SORUMLU HÜKÜMET

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonun bu sene hedefe yakın bir noktada gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurgulayarak bunun için her kesimin üzerine düşen görevler olduğunu söyledi. “Fiyatı belirleyen en önemli unsurlardan biri tüketicidir” diyen Avdagiç, şöyle devam etti: “Klasik örnektir. Bir restoran yemeği 100 liraya satıyor. Ertesi gün geliyorsunuz 120 lira oluyor gene satıyor, 150 lira oluyor gene satıyorsa fiyat orada oluşur. Her konuda bir alternatifimiz olmayabilir ama tüketicinin de tüketimden gelen gücünü de yeteri kadar kullanmadığı kanaatindeyim. Ahlaki, etik davranan şirketler yönünde bir pozitif ayrım yapmamız lazım. Batıda bunu görüyorsunuz.”

Avdagiç’in önerisini değerlendiren Tüketici Birlikleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise “Suç yine işe gitmekten ve beslenmeye çalışmaktan başka bir şey düşünemez hale gelen yurttaşa yıkıldı. Gerçek sorumlulara tek kelime ettiklerini duymuyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Elbette tüketicinin tüketimden gelen gücü, ekonomide belirleyicidir. Ancak bu gücün sonuç alması, ancak tüketici için o ürünle ilgili başka seçeneklerin olması ile olanaklıdır. Yüksek enflasyonun olduğu, yoksullaşmanın toplumun ezici çoğunluğunu kuşattığı bir ekonomik iklimde zaten tüketemeyen ve daha ucuz diye güvenilir olmayan ürünleri satın almak zorunda olan tüketiciye, “Daha pahalı olanı almayın” çağrısının yapılması, mizahtan öte bir şey olmasa gerek.”

Prof. Dr. Cem Başlevent ise eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun da sanayicilere “Krediler yüksekse almayın kardeşim. Sen almazsan banka düşürmek zorunda kalacak” sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

CANINI RİSKE ATIYOR

“Yüksek enflasyon ortamında insanların tüketim algısı zaten bozuluyor. Tüketici ucuz olsun diye taklit ve tağşiş ürünlere yöneliyor. Market markalı ürünlerin kullanımı artıyor. Vatandaş elinden geleni can sağlığını da riske atarak yapıyor. Vatandaşı ucuz ürünü almaya yöneltiyorsanız önce o ürünlerin güvenli olduğunu ikna etmeniz gerekiyor.”