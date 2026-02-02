İTO ocak ayı verilerini açıkladı: İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla zamlanan ve azalan ürünleri açıkladı. Veriler kent genelinde fiyat artışlarının ağırlık kazandığını ortaya koydu.

FİYAT DEĞİŞİMİ GÖSTEREN ÜRÜN SAYISI AÇIKLANDI

İTO’nun paylaştığı bilgilere göre, bir önceki aya kıyasla endekste yer alan 336 ana ürünün 248’inde fiyat artışı yaşandı. Aynı dönemde 38 ürünün fiyatında düşüş kaydedildi.

UÇAK BİLETİ FİYAT ARTIŞINDA İLK SIRADA

Ocak ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti fiyatları yüzde 66,63 artışla fiyatı en fazla yükselen ürün oldu. Uçak biletini, yüzde 57,95 artışla yeşil soğan, yüzde 50 artışla diş muayene ücreti ve yüzde 48,83 artışla patlıcan izledi.

GİYİM VE AYAKKABIDA DÜŞÜŞ ÖNE ÇIKTI

Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise fiyat düşüşleri dikkat çekti. Kadın elbise fiyatları yüzde 19,52 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Kadın kaban fiyatları yüzde 13,13, kadın etek fiyatları yüzde 11,11 ve kadın gömlek fiyatları yüzde 10,76 düşüş kaydetti.