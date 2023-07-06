İZİKAD Başkanı Sezgin: Zorlu bir süreç bizi bekliyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:45

Güncelleme: 06.07.2023 - 09:45

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), düzenlediği eğitim ile yeni dönemdeki yatırım stratejilerini üyelerine aktardı. İZİKAD öncülüğünde, Global Menkul Değerler Yatırım Şirketi tarafından verilen “Seçim Sonrası Yatırım Stratejileri” konulu eğitim, İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda İZİKAD üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Eğitime İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, İZİKAD yönetimi, Global MD Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Subasar, Global MD Araştırma Grup Direktörü Serdar Pazı, Global MD İzmir Şube Direktörü İZİKAD Üyesi Hülya Eroğlu, Global MD Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Göker ve İZKAD üyeleri katıldı.

SEZGİN: YENİ DÖNEME IŞIK TUTUYORUZ

Eğitimin açılışında bir konuşma yapan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, seçimlerin geride kalmasından sonra ekonomi politikasındaki değişikliğin yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini söyledi. ‘Ortodoks ekonomi politikalarına dönüşle beraber, dövizin baskılanma politikasının terk edilmesi ile kurun yükseldiğini belirten İZİKAD Başkanı Sezgin, “Bu sebeple önümüzde hem zorlu hem de bilinmeyeni bol bir dönem bizi bekliyor. Bu atmosferde elinde birikimi olan, yatırım yapmak isteyen herkesin önünü net görmeye, yolunun aydınlatılmasına ihtiyacı var. Bu anlamda biz de İZİKAD üyelerine bu öngörüyü sunabilmek adına Global Menkul Değerler ile bir işbirliği yaparak bu eğitimi organize ettik. Faydalanan tüm üyelerimize yeni dönemde en doğru yatırımları ve girişimleri yapmalarını diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasından sonra Global Menkul Değerler’in uzmanları seçim sonrasında yatırımları etkileyecek unsurları ve olası gelişmeler karşısında neler yapılabileceğini, hangi pozisyonların korunması gerektiğini İZİKAD üyelerine aktardılar.