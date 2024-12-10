İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne ödül

Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:14

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:14

Türkiye’nin en köklü organize sanayi bölgeleri arasında yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İAOSB), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreninde “En Çok Katkı Veren OSB” kategorinde Türkiye üçüncüsü oldu. Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları ve sanayicilerin katıldı. Yaptığı yatırımlarla ve katıldığı projelerle çevreci kimliğini üretimin her alanına yansıtan İAOSB, “En Çok Katkı Veren OSB” kategorinde Türkiye üçüncüsü ödülüne layık görülürken ayrıca, bölgede faaliyet gösteren DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş., BS Group Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Etkin Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. ödül aldı.