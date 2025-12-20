İzmir'de emeklilerden 'bütçe' protestosu

İzmir Emekliler Platformu, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı mitingde emeklilerin yoksulluğa mahkûm edildiğini belirterek 2026 bütçesine tepki gösterdi. Emekliler, “Sermayeye değil emekliye bütçe” diyerek taleplerini haykırdı. Emekliler sık sık “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır”, “Yaşasın emeklilerin onurlu yaşam mücadelesi” sloganları attı.

İzmir Emekliler Platformu, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitingde, insan onuruna yakışır emekliliğin bir hak olduğunu vurguladı. Yapılan basın açıklamasında, uygulanan ekonomi politikalarının zenginliği bir avuç sermaye grubuna aktarırken, emeklileri ve emekçileri yoksulluk ve sefaletle karşı karşıya bıraktığı ifade edildi. Platform adına yapılan açıklamada, emeklilerin gençliklerinin en verimli yıllarında ödedikleri primlerin bugün sermayeye kaynak yapıldığına dikkat çekilerek, buna karşın emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya zorlandığı belirtildi. Emekliler, “Sefalete teslim olmayacağız” diyerek insanca yaşam taleplerini yineledi.

"İNSANCA YAŞAMAK BİR LÜTUF DEĞİL HAKTIR"

2026 bütçesine yönelik eleştirilerin de yer aldığı açıklamada, bütçenin emeklileri, emekçileri ve halkı yok sayan bir anlayışla hazırlandığı ifade edildi. Emekliler, bu bütçenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “Sermayeye değil, emekliye bütçe” çağrısında bulundu.

Açıklamada, insanca yaşamanın yeterli beslenme, barınma, parasız sağlık hizmetleri ve sosyal hayata katılım gibi temel hakları kapsadığı belirtilerek, bu hakların bir lütuf değil, hak olduğu vurgulandı. Platform üyeleri, kapitalist politikalara karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ

İzmir Emekliler Platformu, taleplerini de sıraladı; "Emekli aylıklarının yoksulluk sınırının altında olması kabul edilemez. Bütçe, sermayeden değil emekten yana hazırlanmalıdır. Emeklilerin yaşam koşulları insanca bir düzeye kavuşturulmalıdır. Sağlıkta katkı payları kaldırılmalı, parasız sağlık herkes için hak olmalıdır. Emekli sendikaları anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır. 3600 ek gösterge herkese uygulanmalıdır. Adil, eşit ve demokratik bir bütçe hazırlanmalıdır. İntibak yasası derhal çıkarılmalıdır."

Açıklamanın sonunda ise emeklilerin onurlu bir yaşamdan asla vazgeçmeyeceği vurgulanarak, haklı talepler karşılanana kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.