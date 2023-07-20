İzmir iş dünyası: Pusulası bozuk gemide sisli havada yol alıyoruz

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:22

İzmir İş Dünyası temsilcileri, ÖTV artışları sonrası gelen akaryakıt zamlarının ardından temmuz ayında rekor bir enflasyon rakamı ile karşılaşacaklarını belirterek, enflasyon sarmalı endişesi taşıdıklarını dile getirdi. İş Dünyası Temsilcileri, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘rasyonel zemine dönmekten başka seçenek kalmamıştır’ sözü sonrası ekonomide ertelenen kur, fiyat ve vergi artışları kaçınılmazdı. Seçim sonrası kim iktidara gelirse gelsin bu kararları uygulayacaktı. Şu anda en büyük sorunumuz belirsizlik. Ekonomideki belirsizlik ortamından zaman kaybetmeden çıkılması gerekiyor” yorumunu yaptılar.

KASALI: PUSULASI BOZUK GEMİDE SİSLİ HAVADA YOL ALIYORUZ

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek koltuğa oturduğunda ‘Rasyonel zemine dönmekten başkan seçenek kalmamıştır’ demişti. Son günlerdeki vergi ve kur artışları ile akaryakıt zamları geçmişte uygulanan irrasyonel ekonomi politikalarının bir sonucu ne yazık ki. Evrensel uygulamalar ve bilim hiçe sayılarak uygulanan Türkiye’ye özgü ekonomi modelinin bizi buraya getireceği belli idi. Türkiye ekonomisini iyi takip eden birisi seçimi kim kazanırsa kazansın bu artışların yapılması gerektiğini söyleyecektir. Fiyat artışları ile Temmuz ayında çok yüksek bir enflasyon ile karşı karşıya kalacağız. Akaryakıta tek kalemde yapılan 6-7 TL’lik zamlar her ürün ve hizmetin fiyatını artıracak. Dengeler alt üst oldu. Belirsizlik içindeyiz. Sözleşmelerimiz anlamsız hale geldi. Pusulası bozuk gemide sisli havada yol alıyoruz. Umarım bu kararlar etkili olur. Ekonomide belirsizlik ortamından çıkarak, geleceği öngörüp, doğru planlama yapacağımız günlerin kısa süre içinde gelmesini umut ediyoruz” dedi.

SERTER: TEMMUZ AYINDA ENFLASYON REKOR KIRACAK

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Türkiye’de ne yazık ki son 2 yıldır artarak devam eden bir kriz var. Geçen dönem uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle sıkıntılar daha da artmış durumda. Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni ekonomi yönetimi de ekonomide rasyonel kararları alıyorlar. Bu kararlar hepimize vergi ve fiyat artışı olarak yansıyor. Akaryakıta yapılan 6-7 TL’lik son zamlardan sonra her ürün ve hizmet fiyatı ne yazık ki artacak. Temmuz ayında enflasyonun rekor kırması bekleniyor. Türkiye daha öncede buna benzer dönemler yaşamıştı ama uzun yıllar iş dünyasının içinde yer alan bir kişi olarak hiçbir dönemde bu kadar zorlanmamıştık. Alınan kararların da yaşanan durgunluğu önleyeceğini sanmıyorum. Şu anda en büyük sorunumuz enflasyon. Enflasyon kontrol altına alınmadığı sürece belirsizliklerin ortadan kalkması zor görünüyor. Ekonomi yönetiminden en büyük beklentimiz enflasyonun dizginlenmesi” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKKURT: YENİ KRİZLERİN OLMAMASI İÇİN TEDBİRLER TAVİZSİZ UYGULANMALI

İzmir Sanayici Ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Rasyonel ekonomi politikalarına dönülmesinin ardından ertelenen kararlar hayata geçmeye başladı. Ekonomide yaşanan sorunlar ve yaşanan deprem dolayısı ile artan bütçe yükünün karşılanması için vergi artışının gündeme gelmesi gerekiyordu. Seçimlerden sonra bu gündeme geldi. Vergiler arttı. Vergilerin artmasına paralel olarak bütün mal ve hizmet fiyatlarını etkileyen Akaryakıta önemli oranda zam yapıldı. Önümüzdeki günlerde de bu artışlar bütün ürün ve hizmetlere yansıyacaktır. Temmuz ayında asgari ücret artışı da gerçekleşti. İş dünyası önemli bir yük altına girdi. Enflasyon da tarihi bir rekor kıracak gibi gözüküyor Temmuz ayında. Türkiye daha önce de birçok krizin üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden gelecektir. Bundan sonrası için ise bir daha bu krizlerin yaşanmaması için gereken tedbirlerin ivedilikle alınıp, tavizsiz uygulanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

SEZGİN: İŞ DÜNYASI BÜYÜK BİR YÜKÜN ALTINA GİRDİ

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, “Ekonomide rasyonel politikalara dönülmesi ile birlikte alınan kararlar ne yazık ki hepimizi derinden etkiliyor. Daha önce ekonomide uygulanan politikaların şu anda acı faturasını toplum olarak hep birlikte ödüyoruz. Vergi artışları, kur artışı ve sonrasında akaryakıta yapılan büyük oranda zamlar bütün ürün ve hizmetlerin fiyatlarını artıracak. Temmuz ayında asgari ücret artışı ile birlikte zaten iş dünyası büyük bir yükün altına girmişti. Maliyet artışları işleri daha da zorlaştıracak. Bu artışlar son tüketiciye yansıyacağı için hayat daha pahalı hale gelecek. Her zaman olduğu gibi yapılan yanlışlıkların faturasını ödüyoruz. Umarım bu kez uygulanan politikalar sonuç verir ve fiyat istikrarı sağlanır” değerlendirmesinde bulundu.

AŞKINER: TEK İSTEĞİMİZ ENFLASYONUN KONTROL ALTINA ALINMASI

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Yörükoğlu Aşkıner, Temmuz ayında asgari ücret artışından başlayarak, vergi artışları, akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükseliş maliyetlerimizi büyük ölçüde artırdı. Maliyet artışları ile birlikte ürün ve hizmetlere de zamlar gelecek. Bu artışların hepsi enflasyonu tetikleyici bir etki yapacak. Temmuz ayında rekor enflasyon bekliyoruz. Ekonomideki yön değişikliğinin ardından bu kararların alınması kaçınılmazdı. Ertelenen kararlar şimdi bütün vatandaşların çok hissettiği bir şekilde hayata geçiriliyor. Devletinde bu artışlarla birlikte masraflarında önemli ölçüde kısıntılara giderek vatandaşına destek olmasını bekliyoruz. Tek isteğimiz alınan kararlarla enflasyonun kontrol altına alınması. Aksi halde bu kısır döngüden çıkmamız, ekonomideki sorunların çözülmesi mümkün olmayacaktır” dedi.

GÜNEL: UZUN SÜRE ERTELENEN KARARLARIN SONUCUNU YAŞIYORUZ

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, “İş dünyası temsilcileri ve vatandaşların şu anda birinci gündem maddesi fiyat artışları. Temmuz ayında kur, vergi artışları ve sonrasında akaryakıta yapılan yüklü zamlar enflasyonu daha da tetikleyecek. Önümüzdeki günlerde de ürün ve hizmetlerde fiyat artışlarını peş peşe yaşayacağız. Uzun süredir ertelenen kararların alınması ile bu sonucu yaşıyoruz. İş dünyası olarak belirsizliklerin kaldırılmasını istiyoruz. Sürekli yeni karar ve fiyat artışları ile ne yazık ki hesap yapamaz hale geldik. Bütün bunlar iş hayatını olumsuz etkiliyor. Alınan kararların başarıya ulaşması tek temennimiz. Bu ay enflasyon rekor kıracak ama sonraki aylarda ekonomi yönetiminin en öncelikli konusu enflasyonun düşürülmesi olmalıdır. Aksi takdirde bu sıkıntıları yaşamaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL: UZUN VADELİ PLANLAR YAPMAK İSTİYORUZ

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, “Türkiye ekonomisi özellikle son 2 yılda büyük sorunlar yaşadı. Şu anda yeni Ekonomi Yönetimi ile birlikte bu sorunların üstesinden gelinmeye çalışılıyor. Sorunların çözülmesi için de bazı kararların alınması gerekiyordu. Ekonomi yönetimi aldığı bu kararlar sonucunda bugün vergi artışların neticesinde başta akaryakıt olmak üzere bütün mal ve hizmetlerde fiyat artışları kaçınılmaz hale geldi. Alınan kararlarla iş dünyası ve tüm vatandaşlar üzerine düşenleri sorumlulukları yerine getirecek ama devletimizin de kemerlerini sıkması ile bu sorunları daha kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Kurlardaki artışlar özellikle ihracatçıları biraz rahatlatsa da maliyet artışlarının hız kesmeden sürmesi öngörülebilirliği ortadan kaldırıyor. Belirsizliğin ortadan kaldırılmasını ve uzun vadeli planlar yapabileceğimiz bir ekonomik yapının oluşmasını bekliyoruz” diye konuştu.