İzmir iş dünyasından OVP değerlendirmesi: Çok iyimser!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:25

Güncelleme: 07.09.2023 - 11:26

Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılı için yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Buna göre; 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program'da, Türkiye için büyüme tahmini 2023 için yüzde 4.4 olarak açıklandı. 2024 için yüzde 4 olan büyüme tahmini, 2025 için yüzde 4.5, 2026 için yüzde 5 olarak öngörüldü.

İzmir iş dünyası temsilcileri programı iyimser bularak 2024 hedeflerinin gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi.

KASALI: FAZLA İYİMSER BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “Öncelikle Orta Vadeli Plan ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte daha derinlemesine değerlendirme fırsatı bulacağımız OVP’nin genel hatları itibariyle daha ayakları yere basan, reel ekonomik duruma göre daha gerçekçi bir OVP olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2023 hedefleri konusunda enflasyon beklentisinin yükseltilerek yüzde 65’e revize edilmiş olması, gerçeği yakalama noktasında atılan adımların sürdüğünü gösteriyor. Diğer beklenti ve hedeflere de baktığımızda 2023 hedeflerinin son derece gerçekçi belirlenmiş olduğunu görüyoruz. Ancak 2024 ve sonrasının beklenti rakamlarına baktığımızda fazla iyimser bir tablo ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Özellikle yapısal reformların da yedi başlık halinde OVP’ye girmesini olumlu buluyoruz. Önemle altını çizmek isterim ki, planlar ne kadar gerçekçi olursa olsun, onun uygulanma iradesinin ortaya konulması gerekiyor. Bugüne kadar planların çok uygulanmadığını düşünürsek, bu OVP için temennimiz firesiz uygulanmasıdır” dedi.

KÜÇÜKKURT: 2024 ENFLASYON RAKAMI İYİMSER

İzmir Sanayici Ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başlıklarını kamuoyu ile paylaştığı OVP’nin Türkiyemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2023-2026 arasındaki enflasyon, döviz kuru, büyüme, istihdam ve GSMH anlamında hedeflerin paylaşıldığı OVP’nin ekonominin gerçeklerine uygun hazırlandığını söyleyebiliriz. Rakamlar boyutuyla baktığınızda TÜFE yıl sonu yüzde 65 revizyonunun önemli olduğunu görüyoruz. Ciddi bir bu. düzeltme yapılmış oluyor. Ancak 2024’de enflasyonun yüzde 33’e düşmesi çok kolay değil. Merkezi bütçe harcamaları ve rakamları 2023 yılı bütçe giderleri revize edilerek yükseltildiğini görüyoruz, depremin etkisinin buraya yansıtılmış olduğunu görüyoruz. Bu OVP’yi diğer OVP’lerden farklı kılan bir diğer konu da öncelikli yapısal reform alanların belirlenmiş olması. Bu yapısal reformlar her ne kadar her zaman dillendirilen konular olsa da bunların kalem kalem OVP’ye girmiş olmasını olumlu buluyoruz” diye konuştu.

GÜNEL: PROGRAMA SADIK KALINMALI

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, ise “OVP’nin ülkemize, iş dünyamıza, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genel hatları ile değerlendirdiğimizde gerçekçi, reel ekonomiye uygun tespit ve hedefler konulduğunu görüyoruz. Enflasyon rakamlarının güncellenerek beklentinin yıl sonu için yüzde 65’e yükseltilmiş olmasını gerçekçi buluyoruz. Bu gerçekçi yaklaşımın merkezi hükümet tarafından yapılmış olması, seçimlerden sonra yeni ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara dönüşün ve yeni ekonomi politikasının devam ettiğini bize gösteriyor. Bu OVP’nin geniş katılımla, Cumhurbaşkanı’nın da hazır bulunduğu bir ortamda açıklanmış olması, arkasında politik desteğin olduğunu ve hedefe ulaşma noktasında siyasi iradenin de bu OVP’nin arkasında olduğunu düşünüyoruz. Yapısal reformların OVP içinde bir başlık olarak değerlendirilmiş olması son derece önemli. En önemlisi ise programa sadık kalınarak, rasyonel hedefler ve bu hedeflere gidiş yollarının belirlenmesi ve uygulanması sağlanmalı. Yoksa bu açıklamalar iyi temennilerden öteye geçemez” ifadelerini kullandı.

KESTELLİ: ZOR YILLAR BİZİ BEKLİYOR

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de “Programın uygulanmasında gösterilecek kararlılığın tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesine ve hedeflere ulaşılmasına önemli katkısı olacağını söyleyebiliriz. Seçimden sonra rasyonel politikalara dönüşün ısrarla vurgulanması, mali disiplin yolunda kararlar alınması ve şeffaflık açısından önemli adımlar atılması, bir güven ikliminin oluşması için çok değerli. Programın 4 temel amacında sanırım toplumun tüm kesimleri olarak hemfikiriz; ‘Makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi.’ Bunların tamamı doğru teşhisler ve hedefler. Programa ek olarak tarımsal üretim ve ticaret özelinde de yenilikçi bir programa sektörümüzün ihtiyacı olduğunu ekleyebilirim. Küresel gelişmelerde düşünüldüğünde 2023 ve 2024 yıllarının zor geçeceğini öngörüyoruz. Programın uygulanmasındaki kararlılık aydınlığa çıkmamız için önemli. Bu kapsamda bizde üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.