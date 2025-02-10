İzmir Kadın Kongresi’nin dördüncüsü başlıyor

Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:37

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:37

1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi öncesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talebiyle ilki düzenlenen İzmir Kadın Kongresi’nin dördüncüsü 18-19 Şubat 2025 tarihinde ‘Kadın ve İktisat: Güçlü Kadınlarla Güçlü Ekonomi’ temasıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. BASİFED Federasyon Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına BASİFED Başkanı Semiha Güneş ile Başkan Yardımcıları Özden Erten, Ömer Telcioğlu, Alp Avni Yelkenbiçer ile BASİFED Genel Sekreteri Münir Sirhan Özen katıldı.

Kadınlar Kongresi’nin bu yıl dördüncüsünü organize ettiklerini ifade eden BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, 100 yıl sonra tekrar yapılmaya başlanan Kadınlar Kongresi’ni gelenekselleştirme yolunda olduklarını söyledi. Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Kadınlar Kongresi’nin gücünü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığını vurgulayan BASİFED Başkanı Güneş, “Kongremizde, kendi içinde birçok temanın işleneceği, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı çok kıymetli iki günü birlikte yaşayacağız” dedi.

GÜNEŞ: ÇIKIŞ NOKTAMIZ ELBETTE KADIN

Çıkış noktalarının elbette kadın olduğunu söyleyen BASİFED Başkanı Güneş, “Gelişmiş, müreffeh, adil ve demokratik bir ülke için kadının yaşam haklarının kısıtlanmadığı, saldırıya uğramadığı, adil ve eşit bir hukuk sisteminde haklarının korunduğu, üretimin her alanında hakkaniyetle yer aldığı bir düzen inşa etmeliyiz” dedi. Bu düzenin inşası konusunda daha çok bir araya gelinmesi, daha çok konuşulması, fikir alışverişinde bulunulması gerektiğini vurgulayan Güneş, “Bu nedenle de toplumun her kesiminden kadınları bir araya getirmeliyiz diyerek yola çıktık” diye konuştu.

Kongrenin düzenlenmesinde katkı koyan tüm paydaşlara ve BASİFED üyesi derneklere teşekkür eden Güneş, “Bu yıl ana sponsorumuz olan REV’e, bize her tür desteği veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Ticaret Odası’na ve TÜRKONFED’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AİLE BAKANI GÖKTAŞ DA KATILACAK

Bu yıl kapsamlı bir program oluşturduklarını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da Onur Konuğu olarak kongreye katılacağını belirten BASİFED Başkanı Güneş, “Kadının avantajlı olduğu alanları, toplumsal cinsiyet eşitliğinde atılacak adımları, kadınların ayrımcılığa uğradığı ve dezavantajlı olduğu alanları bu kongrede masaya yatıracağız. İki gün sürecek bu beyin fırtınasına tüm kentimizin bileşenlerini ve vatandaşlarımızı, kadın erkek ayrımı yapmadan, davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kongre’nin ikinci gününde kadın hakları savunucusu STK temsilcilerinin katılımıyla kapalı forum oturumu yapılacak.

İki gün sürecek kongrenin programı, konu başlıkları ve konuşmacıları ise şöyle:

18 Şubat 2025

Program:

09:30 - 10:00 Kayıt ve Karşılama

10:00 – 10:30 Açılış Konuşmaları

Semiha Günel BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı

Burcu Çetinkaya REV Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Özgener İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Sönmez TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Dr. Süleyman Elban İzmir Valisi

10:30 – 10:33 Geçmiş 3 Kongrenin Özeti – Video

10:35 – 11:05 Onur Konuğu

Kadınları Destekleyen Kamu Politikaları

Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

11:10 – 11:45 Panel - Kadın ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Aysun Sayın (Moderatör) Sürdürülebilirlik Uzmanı

Ebru Baybara Demir Sosyal Gast. Şefi, Sosyal Girişimci, BM Gıda ve Tarım Örgütü Dünya Gıda Kahramanı

Perihan İnci TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar Arığ Un Women Türkiye, Program Yöneticisi

11:45 – 12:00 Ara ve Networking

12:00 – 12:30 Duo - Kadınlar İçin Finansal Okuryazarlık ve Erişim

Özlem Denizmen Finansal Okuryazarlık Girişimcisi – Monay Kurucusu

Cansen Başaran - SYMES Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / TÜSİAD 2015-2017 Dönemi Başkanı

12:35 – 13:05 Duo - Dijitalleşme ve Kadınlar Teknolojide Kadınların İstihdamı ve Liderliği

Prof. Dr. Aytül Erçil Vispera kurucu ortak ve Eş-CEO

Selen Kocabaş Yeniden Biz Derneği Başkanı ve Aydın Holding İcra Kurulu Üyesi, Tekfen, Tat, Multinet, English Home Yönetim Kurulu Üyesi

13:05 – 14:05 Öğle Yemeği

14:05 – 14:35 Panel – Gayrimenkulde Kadın Gücü

Ömer Erdoğan (Moderatör) GEN TEMİZER Ortak Avukat

Neşecan Çekici GYODER Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Berra Doğaner Özak GYO ve Luxera GYO Y.K. Üyesi / GYODER GYO Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Yeşim Aliefendioğlu Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

14:40 – 15:40 Panel - İzmir Yerel Yönetimde Kadın Gücü

Günseli Özen (Moderatör) Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Saniye Bora Fıçı Foça Belediye Başkanı

Helil Kınay Karabağlar Belediye Başkanı

İlkay Girgin Erdoğan Karaburun Belediye Başkanı

Yıldız Ünsal Karşıyaka Belediye Başkanı

Sema Bodru Kınık Belediye Başkanı

Nilüfer Çınarlı Mutlu Konak Belediye Başkanı

Filiz Ceritoğlu Sengel Selçuk Belediye Başkanı

15:45 – 16:05 Keynote - Geleceğin En Büyük Servet Transferine Hazırlıklı Olun

Zuhal Mansfield TMG Madencilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı

16:05 – 16:25 Ara ve Networking

16:25 – 17:15 Kapanış Etkinliği -Standup

Miray Akovalıgil Avukat, Komedyen