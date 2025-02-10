İzmir Kadın Kongresi’nin dördüncüsü başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, BASİFED, İzmir Ticaret Odası ve TÜRKONFED destekleriyle 18-19 Şubat tarihlerinde 4.’sü düzenlenecek olan İzmir Kadın ve İktisat Kongresi bu yıl “Güçlü Kadınlarla Güçlü Ekonomi’ temasıyla yapılacak.
1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi öncesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talebiyle ilki düzenlenen İzmir Kadın Kongresi’nin dördüncüsü 18-19 Şubat 2025 tarihinde ‘Kadın ve İktisat: Güçlü Kadınlarla Güçlü Ekonomi’ temasıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. BASİFED Federasyon Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına BASİFED Başkanı Semiha Güneş ile Başkan Yardımcıları Özden Erten, Ömer Telcioğlu, Alp Avni Yelkenbiçer ile BASİFED Genel Sekreteri Münir Sirhan Özen katıldı.
Kadınlar Kongresi’nin bu yıl dördüncüsünü organize ettiklerini ifade eden BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, 100 yıl sonra tekrar yapılmaya başlanan Kadınlar Kongresi’ni gelenekselleştirme yolunda olduklarını söyledi. Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Kadınlar Kongresi’nin gücünü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığını vurgulayan BASİFED Başkanı Güneş, “Kongremizde, kendi içinde birçok temanın işleneceği, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı çok kıymetli iki günü birlikte yaşayacağız” dedi.
GÜNEŞ: ÇIKIŞ NOKTAMIZ ELBETTE KADIN
Çıkış noktalarının elbette kadın olduğunu söyleyen BASİFED Başkanı Güneş, “Gelişmiş, müreffeh, adil ve demokratik bir ülke için kadının yaşam haklarının kısıtlanmadığı, saldırıya uğramadığı, adil ve eşit bir hukuk sisteminde haklarının korunduğu, üretimin her alanında hakkaniyetle yer aldığı bir düzen inşa etmeliyiz” dedi. Bu düzenin inşası konusunda daha çok bir araya gelinmesi, daha çok konuşulması, fikir alışverişinde bulunulması gerektiğini vurgulayan Güneş, “Bu nedenle de toplumun her kesiminden kadınları bir araya getirmeliyiz diyerek yola çıktık” diye konuştu.
Kongrenin düzenlenmesinde katkı koyan tüm paydaşlara ve BASİFED üyesi derneklere teşekkür eden Güneş, “Bu yıl ana sponsorumuz olan REV’e, bize her tür desteği veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İzmir Ticaret Odası’na ve TÜRKONFED’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
AİLE BAKANI GÖKTAŞ DA KATILACAK
Bu yıl kapsamlı bir program oluşturduklarını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da Onur Konuğu olarak kongreye katılacağını belirten BASİFED Başkanı Güneş, “Kadının avantajlı olduğu alanları, toplumsal cinsiyet eşitliğinde atılacak adımları, kadınların ayrımcılığa uğradığı ve dezavantajlı olduğu alanları bu kongrede masaya yatıracağız. İki gün sürecek bu beyin fırtınasına tüm kentimizin bileşenlerini ve vatandaşlarımızı, kadın erkek ayrımı yapmadan, davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kongre’nin ikinci gününde kadın hakları savunucusu STK temsilcilerinin katılımıyla kapalı forum oturumu yapılacak.
İki gün sürecek kongrenin programı, konu başlıkları ve konuşmacıları ise şöyle:
18 Şubat 2025
Program:
09:30 - 10:00 Kayıt ve Karşılama
10:00 – 10:30 Açılış Konuşmaları
Semiha Günel BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı
Burcu Çetinkaya REV Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Özgener İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Sönmez TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Dr. Süleyman Elban İzmir Valisi
10:30 – 10:33 Geçmiş 3 Kongrenin Özeti – Video
10:35 – 11:05 Onur Konuğu
Kadınları Destekleyen Kamu Politikaları
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
11:10 – 11:45 Panel - Kadın ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Aysun Sayın (Moderatör) Sürdürülebilirlik Uzmanı
Ebru Baybara Demir Sosyal Gast. Şefi, Sosyal Girişimci, BM Gıda ve Tarım Örgütü Dünya Gıda Kahramanı
Perihan İnci TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar Arığ Un Women Türkiye, Program Yöneticisi
11:45 – 12:00 Ara ve Networking
12:00 – 12:30 Duo - Kadınlar İçin Finansal Okuryazarlık ve Erişim
Özlem Denizmen Finansal Okuryazarlık Girişimcisi – Monay Kurucusu
Cansen Başaran - SYMES Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / TÜSİAD 2015-2017 Dönemi Başkanı
12:35 – 13:05 Duo - Dijitalleşme ve Kadınlar Teknolojide Kadınların İstihdamı ve Liderliği
Prof. Dr. Aytül Erçil Vispera kurucu ortak ve Eş-CEO
Selen Kocabaş Yeniden Biz Derneği Başkanı ve Aydın Holding İcra Kurulu Üyesi, Tekfen, Tat, Multinet, English Home Yönetim Kurulu Üyesi
13:05 – 14:05 Öğle Yemeği
14:05 – 14:35 Panel – Gayrimenkulde Kadın Gücü
Ömer Erdoğan (Moderatör) GEN TEMİZER Ortak Avukat
Neşecan Çekici GYODER Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Berra Doğaner Özak GYO ve Luxera GYO Y.K. Üyesi / GYODER GYO Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Yeşim Aliefendioğlu Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
14:40 – 15:40 Panel - İzmir Yerel Yönetimde Kadın Gücü
Günseli Özen (Moderatör) Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni
Saniye Bora Fıçı Foça Belediye Başkanı
Helil Kınay Karabağlar Belediye Başkanı
İlkay Girgin Erdoğan Karaburun Belediye Başkanı
Yıldız Ünsal Karşıyaka Belediye Başkanı
Sema Bodru Kınık Belediye Başkanı
Nilüfer Çınarlı Mutlu Konak Belediye Başkanı
Filiz Ceritoğlu Sengel Selçuk Belediye Başkanı
15:45 – 16:05 Keynote - Geleceğin En Büyük Servet Transferine Hazırlıklı Olun
Zuhal Mansfield TMG Madencilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı
16:05 – 16:25 Ara ve Networking
16:25 – 17:15 Kapanış Etkinliği -Standup
Miray Akovalıgil Avukat, Komedyen
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