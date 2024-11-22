İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç'tan 'Kent Lokantaları' isyanı: 'Psikolojimizi fena bozdu'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:50

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:16

Ekonomik krizde ucuz yemek yeme imkanı sağladığı için yurttaşların memnuniyetlerini dile getirdiği Kent Lokantaları'yla ilgili esnaftan tepki geldi. İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, belediyeler tarafından kurulan ve yurttaşa ucuz yemek imkanı sağlayan Kent Lokantaları'nın işlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Kılıç, "Kent Lokantaları, lokantacı esnafını her şeyden önce psikolojik darbe indirdi. Şu bir gerçek ki, Kent Lokantası’na giden vatandaşlar yemek kuyruğuna girip sırasını beklerken, bizim esnafımız o kalabalığı üzülerek, ah çekerek izliyor. Esnafımız, bu noktada birinci derecede suçlu olarak Kent Lokantalarını görüyor" dedi.

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, Sonsöz TV’de Kent Lokantaları başta olmak üzere lokantacılık sektörü üzerine konuştu.

''SAYIN ÖZEL'E İLETTİK, GELİN BERABER YÜRÜTELİM''

İzmir’de gittikçe sayıları artan Kent Lokantalarının, lokantacı esnafına "psikolojik darbe" indirdiğini öne süren Başkan Doğan Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kent Lokantaları, lokantacı esnafını her şeyden önce psikolojik darbe indirdi. Ekonomi daraldı, daraldıkça da işlerimiz düştü. İşler çıkmaza girince de tüm günahı, tüm vebali, Kent Lokantaları'na yıktık. Olacak şey değil ama Kent lokantaları 50 liraya yemek veriyor! Aynı yemeği 90 liraya veren Kent Lokantası da var. Gelin bu projeyi birlikte yürütelim, biz de destek verelim, esnaf bu projede mağduriyet yaşamasın diye, çok söyledik. Bu düşüncemizi CHP Genel Başkanı Sayın Özgül Özel’e de ilettik. Özgür Bey, 'Haklısınız, ortak akılla bu işi yürütün, bir karta yükleme yapılsın, ihtiyaç sahiplerinin karınları doyurulsun' dedi. Böyle bir anlayışın için de esnafımız da olabilirdi fakat belediyelerimiz Kent Lokantaları'nda ısrar etti. Bugün İzmir’de onlarca Kent Lokantası açıldı. Şu bir gerçek ki, Kent Lokantası’na giden vatandaşlar yemek kuyruğuna girip sırasını beklerken, bizim esnafımız o kalabalığı üzülerek, ah çekerek izliyor. Esnafımız, bu noktada birinci derecede suçlu olarak Kent Lokantalarını görüyor. Kent Lokantaları, belediyelerin bütçesiyle çalışıyor.”

FATURALARDAN YAKINDI

Lokantaların son aylarda çok büyük bir müşteri kaybına uğradığını söyleyen Başkan Doğan Kılıç, “Asgari ücret çok düşük kaldı. Asgari ücrete neredeyse bir yıldır zam yapılmadı ama ihtiyaç duyulan ne varsa, hepsine zam geldi. Bu durumda insanlar, her gün lokantaya gidemez ki. İnsanların maaşları, gelirleri biraz olsun düzeltilirse, bizim işlerimiz belki bir nebze düzelir. Yoksa bu şartlarda ayakta kalma şansımız yok” dedi.

Altından kalkılamaz hale gelen faturalardan yakınan Kılıç şunları söyledi:

“18 Kasım’da kendi işyerimde 93 bin 936 lira su faturası ödedim. Ben bir küçük esnafım, Yenişehir semtinde. Bir aylık su faturası 93 bin lira olur mu arkadaş? Her zaman 30 bin lira civarında gelen su faturası, 93 bin lira olur mu? Bunu İZSU’ya söyledim, saate bir bakalım, dediler. Katı atık bedeli, 19 bin 197 lira. Hamam işletsem bu kadar su faturası gelmez. Doğalgaz faturam, 33 bin lira geldi. Elektrik faturası, 35 bin 752 lira. Üç kalem temel gider 148 bin lira ediyor. 30 bin lira da kira, 180 bin lira. Belediye, esnafın kullandığı suda indirim yapmalı. Kira artış oranları, sabitlenmeli. Bu yükün altında eziliyoruz. Bu şartlarda ayakta kalmak zordur. Eski esnaflar bu yükün altından kalkabiliyor. Esnaflığa yeni başlamış arkadaşlar, kısa zamanda nakavt oluyor.”