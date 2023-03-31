İzmir’de iflas sayısı iki katına çıktı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine dair yeni verileri yayınladı. Türkiye genelinde Şubat 2023’te, Şubat 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 3.8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15.7 azaldı, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 51.1 oranında arttı.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 37 şirketin kapandığı İzmir’de bu rakam yaklaşık iki katına çıkarak 72’ye ulaştı. Toplam 7 kooperatif, 72 şirket ve 89 gerçek kişi iflas etti. 168 kapanan şirket ve kooperatifin yanı sıra, 108 kişi ve kurum da işyerini tasfiye etti. Ekonomik krizin yansımalarını gösteren tabloda iflas eden ve tasfiye süreci başlatılan şirket sayılarının arttığı gözlenirken, toptancı, imalatçı ve inşaat gibi sektörlerin iflaslarda başı çektiği gözlendi.