İzmir'de kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA
15 Nisan 2022 Cuma, 10:32
İzmir'de kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi
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Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin sanayi sitelerinden topladığı atık yağı, akaryakıt olarak satmaya çalıştığı yönünde bilgiye ulaştı.

Şüphelinin aracında kaçak akaryakıt üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 700 litre atık yağ ele geçirildi.

M.Ç, gözaltına alındı.


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