İzmir'de kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 700 litre atık yağ ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin sanayi sitelerinden topladığı atık yağı, akaryakıt olarak satmaya çalıştığı yönünde bilgiye ulaştı.
Şüphelinin aracında kaçak akaryakıt üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 700 litre atık yağ ele geçirildi.
M.Ç, gözaltına alındı.
Video Haberler
- Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
- Eski sevgilisini otopark çıkışında bekleyip, darbetti
- İzmir ve Muğla'da yazlık kiraları yüzde 100 zamlandı
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,1 arttı
- Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
- Olaylı Amedspor-Fenerbahçe maçı kararı açıklandı!
- Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
- Dilencinin üzerinden 26 bin 300 TL çıktı
- Tarım üretici fiyat endeksi rekor kırdı
- İzmir'de 700 litre atık yağ ele geçirildi
- İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'ne girdi
- Çete operasyonundan aile içi infaz
- Denizlerde avlanma yasağı başladı