İzmir'e sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 14:52

Güncelleme: 02.04.2024 - 14:52

İzmir Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı. Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 707 yolculu "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi.

Gemideki çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek.

Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek.

"REZERVASYONUN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Geçen yıl ülke genelinde 1,5 milyon yolcuya ulaşıldığını ifade eden Öztürk, "Bu seneki beklentilerimiz çok daha fazla. Kuşadası'nda 560, İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 gemi bugünden rezervasyonlarını yapmış durumdalar. Rezervasyonun artacağını düşünüyorum. Türkiye genelinde 2024'ü çok rahat bir şekilde 2 milyon yolcuyla kapatırız." dedi.

Öztürk, İzmir'e daha fazla geminin gelmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Tüm fuarlara, tanıtım toplantılarına katılmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra direkt kruvaziyer temsilcileriyle ve bulundukları merkezlerdeki üstler yöneticileriyle İzmir'i, bölgemizi, tüm Türkiye'yi tanıtmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.