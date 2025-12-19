Japonya Merkez Bankası'ndan 30 yıl sonra bir ilk: Faiz oranı yüzde 50 artırıldı!

Japonya Merkez Bankası (BOJ), cuma günü kısa vadeli faiz oranını oy birliğiyle yükseltti. Alınan kararla birlikte politika faizi yüzde 50 artırılarak 0,50’den yüzde 0,75’e çıkarıldı. Bu adım, ocak ayından bu yana ilk faiz artışı olurken, Japonya’da faiz oranlarını 1995’ten bu yana görülmeyen seviyelere taşıdı.

BOJ tarafından yapılan açıklamada, ücret artışlarıyla desteklenen enflasyon görünümünün güçlenmesi sayesinde yüzde 2’lik enflasyon hedefine istikrarlı şekilde ulaşılacağına olan güvenin arttığı vurgulandı.

Merkez bankası, "Politika değişikliğinden sonra reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalması ve uyumlu finansal koşulların ekonomik aktiviteyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam etmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, ekonomik ve fiyat görünümünün tahminlerle uyumlu seyretmesi halinde faiz artırımlarının sürebileceği ifade edildi. Japon ekonomisinin bazı zayıf alanlara rağmen ılımlı bir toparlanma gösterdiği, işgücü piyasasının sıkı kaldığı ve şirket kârlarının genel olarak yüksek seviyelerde seyrettiği belirtildi.