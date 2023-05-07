Jeep Avenger'a bir ödül daha

Yayınlanma: 07.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 07:00

Yeni ve tamamen elektrikli Jeep Avenger, İngiliz otomobil dergisi Autocar tarafından düzenlenen Autocar Ödülleri 2023 kapsamında 'En İyi Küçük Otomobil' seçildi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Autocar'ın konusunda uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan jürisinin oylarıyla ödüle layık görülen Avenger böylelikle, 2023 Avrupa'da Yılın Otomobili (Car of The Year) de dahil olmak üzere genişleyen uluslararası ödüller koleksiyonununa bir yenisini daha ekledi.

Birleşik Krallık'ta satışa sunulan en iyi yeni otomobilleri ödüllendiren ve Autocar dergisi tarafından her yıl düzenlenen 'Autocar Ödülleri' kapsamında 2023 yılının 'En İyi Küçük Otomobili' seçilen Avenger, sınıfındaki rakiplerinin önünde görüldü. Kompakt boyutları ve teknolojik özellikleriyle Jeep'in tamamen elektrikli araçlar ürün gamına öncülük eden Avenger, deneyimli otomotiv gazetecilerinden tam puan aldı.

AVENGER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Avenger, 156 HP'ye karşılık gelen 115 kW güç ve 260 Nm tork üretiyor. Avanger'daki batarya kapasitesi ise 54 kWh ve WLTP döngüsünde 400 km menzil sağlıyor.

Avenger, 2030 yılında ürün gamı tamamen elektrikli olacak Jeep'in, sıfır emisyonlu lider SUV markası olma yolundaki küresel elektrifikasyon stratejisinin de önemli bir adımını temsil ediyor.

2024 yılına kadar Jeep ürün gamındaki en çok satan model olması beklenen Avenger, Türkiye yolları ile eylül ayında buluşacak.