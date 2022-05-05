Joe Biden: ABD'de bütçe açığı rekor düzeyde azalıyor
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada ABD bütçesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Biden bütçe açığının bu yıl rekor düzeyde azalacağını söyledi.
Joe Biden’ın açıklamalarının FED’in faiz kararını açıklamasının öncesine gelmesi de dikkat çekti.
Amerikanın Sesi Radyosunun haberine göre, Biden, yönetime geldiği günden itibaren bütçe açığını düşürmek konusunda yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve bu konuda başarılı olduklarını söyledi. ABD Başkanı, bütçe açığını rekor düzeyde düşüreceklerini de belirtti.
Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’den yönetimine yönelik eleştirilere de, “Bir önceki başkan döneminde salgın öncesinde de salgın sonrasında da her yıl bütçe açığı artıyordu” diyerek yanıt verdi. Biden “Bu hafta, yönetim olarak bu mali yılın sonuna kadar bütçe açığını 1,5 trilyon dolar daha azaltma yolunda ilerlediğimize dair veriler açıkladık. Bu Amerika tarihinde tek bir yılda görülen en büyük düşüş” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, ülkede özellikle yüzde 8’in üzerinde seyreden son 40 yılın en yüksek enflasyon oranıyla ilgili olarak da, federal bütçe açığının azalmasının, enflasyonist baskıları da azaltacağını söyledi. Biden, “Federal bütçe açığını azaltıyoruz ve böylece enflasyonla mücadeleye de yardımcı oluyoruz” dedi.
Cumhuriyetçiler özellikle yüksek seyreden enflasyon nedeniyle Biden yönetimini sert biçimde eleştiriyorlar.
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