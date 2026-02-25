JP Morgan'dan kritik altın raporu: Yeni rekorlar yolda!

JP Morgan, yayımladığı son raporda uzun vadeli altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin 500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu tahminini 6 bin 300 dolar seviyesinde sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI VE DÖVİZ DENGESİ ETKİSİ

Banka, tahmin artışını merkez bankalarının artan alımları, ABD Hazine tahvillerinden çıkış açıklamaları ve ülkelerin gelir tabanlarını dolardan Çin Yuanı'na kaydırmalarıyla ilişkilendirdi. Bu durumun "rezerv para birimi paradigması değişimi" ve “önemli yatırımcı çeşitlendirmesi” üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ALTINDA ARZ-TALEP DİNAMİKLERİ VE FİYATLAMANIN SINIRLARI

JP Morgan, endüstriyel emtialar için kullanılan uzun vadeli fiyatlama yöntemlerinin (teşvik fiyatlaması, marjinal maliyet analizi gibi) altın için sınırlı geçerliliğe sahip olduğunu, çünkü arz-talep dinamiklerinin diğer emtialardan farklı işlediğini vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE REKOR FİYATLAR

Geçtiğimiz yıl jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsü, merkez bankası alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonu girişleri altın fiyatını birçok kez rekor seviyelere taşıdı.