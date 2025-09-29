JPMorgan’dan 2026 asgari ücret raporu: Enflasyonun altında zam öngörüyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammına ilişkin dikkat çekici bir tahmin, uluslararası yatırım bankası JPMorgan’dan geldi.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışı önceden öngören JPMorgan, yeni raporunda Ocak 2026 için yüzde 20’lik bir zam varsayımı yaptığını açıkladı. Banka, aynı dönemde yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 24,6 olarak tahmin ediyor.

Bu tablo, asgari ücret artışının enflasyonun gerisinde kalacağına işaret ediyor. Eğer öngörü gerçekleşirse, yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin alım gücü yeni yılda reel olarak daha da zayıflayacak.

‘TANIDIK’ UZMAN

JPMorgan’ın tahminlerinin piyasada bu denli ciddiye alınmasının nedenlerinden biri, bankanın Türkiye ile yakın temasları. Ankara ile sık sık görüşmeler yapan ve Hazine’nin borçlanmalarında etkin rol üstlenen banka, Türkiye raporlarını uzun süredir Fatih Akçelik’in imzasıyla yayımlıyor. Daha önce kamu kurumlarında da görev yapan Akçelik’in analizleri, piyasalarda yakından takip ediliyor.