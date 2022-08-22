JPMorgan, Fed'in büyük faiz artışlarının sonuncusunu bekliyor
JPMorgan stratejistleri, Fed'in Eylül toplantısında büyük faiz artışlarının sonuncusunu gerçekleştirmesini ve ABD hisselerinin yılın ikinci yarısında rallisine devam etmesini beklediklerini belirttiler.
JPMorgan stratejistlerine göre ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayında büyük ihtimalle büyük faiz artışlarının sonuncusunu gerçekleştirecek ve hisselerin yılın ikinci yarısında rallisine devam etmesi için yolu açacak.
“Fed’in Eylül ayında tekrar büyük bir faiz artışı yapmasını bekliyoruz ama sonrasında Fed’in piyasaları yeni bir şahin duruşla şaşırtmayacağını düşünüyoruz” diyen baş stratejist Mislav Matejka liderliğindeki stratejistler büyüme ve para politikası arasındaki feda ilişkisinin iyileşmesini ve tüm piyasaların toparlanması konusunda yardımcı olmasını beklediklerini kaydetti.
JPMorgan stratejistleri, ABD hisse senetlerinde boğa beklentisini yüksek sesle dile getirenlerin başında geliyor ve yatırımcılar Fed'in şahin bir seyir izleyebileceğinden endişe duymaya devam etse de, faize duyarlı büyüme hisse senetlerinin değer sepeti hisselerine oranla daha iyi performanslarını sürdürmesini bekliyorlar. Geçen hafta Fed yetkililerinden faizlerin görünümüne ilişkin karışık sinyaller, S&P 500'ün dört haftalık yükseliş serisinin sona ermesine neden olmuştu.
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