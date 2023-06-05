SocGen'den Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:06

Güncelleme: 05.06.2023 - 14:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki yeni ekonomi yönetimi kesinleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu koordineli çalışmayla seçim öncesi ana hatlarıyla çizilen ekonomi politikalarını uygulayacak.

Piyasalar, Mehmet Şimşek'in ekonomide atacağı adımları merakla beklenirken Societe Generale'nin baş CEEMEA stratejisti Marek Drimal imzalı, 2 Haziran tarihli rapor yayımladı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, raporda yaz sezonunda artan turist gelirlerinin dış dengeyi iyileştireceğini, buna ek olarak TCMB’nin faiz artırma ve bazı ortodoks politikaların dönme ihtimallerinin yükselmesinin “liranın carry cazibesinin artıracağı” öngörüldü.



Raporda ana riskler olarak geri dönülen politika ortodoksisine dair hayal kırıklığı oluşması ve yeni ekonomi yönetiminin ihracatı desteklemek için para birimini zayıflatması ihtimalleri gösterildi.

Kurum, politika faizinin 22 Haziran’da 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesini, ardından temmuz ve ağustos aylarında 500’er baz puan artırımlar gerçekleştirilmesini bekliyor.

DOLAR/TL’DE KISA POZİSYON TAVSİYESİ



Öte yandan Türk Lirası'nın yakın vadede forward sözleşmelerinden güçlü bir şekilde daha iyi performans göstermesini bekleyen Drimal, Dolar/TL ’nin 20,88’den kısa pozisyon açılmasını, 23 seviyesinden zarar-kes yapılmasını tavsiye etti.

Kurum dolar/TL’nin önümüzdeki aylarda “yalnızca kademeli olarak” düşerek üçüncü çeyreğin sonunda 21,50 civarına ineceğini öngörüyor.







