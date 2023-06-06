Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Haziran 2023 altın fiyatları…

Son dakika haberleri... Gram altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Dolardaki yükselişe bağlı olarak gram altın 1368 liraya kadar yükseliş gerçekleştirdi. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:21
Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 6 Haziran 2023 altın fiyatları…
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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında önemli bir hareket yaşanmazken, yurtiçinde dolar kurundaki yükseliş gram altında rekor getirdi.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,7 artışla günü 1.962 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.960 dolardan alıcı buluyor. Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığını devralmasının ardından dünü 21.26'dan kapatan dolar/TL bu sabah 21.67'in üzerine rekor tazeledi.

Dün gram altın ise dolardaki sert yükselişin etkisi ile 1.340 TL ile tarihi zirvesini gördü.  Gelen bu yeni tarihi zirveyle bugün tekrar gram altın fiyatı 1.350 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı.

Altının gram fiyatı, güne zirve ile başlamasının ardından saat 10.20 çeyrek altın 2.220 lira, Cumhuriyet altını da 8.990 liradan satılıyor.

 

 

 

 

 


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