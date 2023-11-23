JPMorgan'dan Türk Lirası tahmini
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2024'te Türk Lirası'nda değer artışı bekliyor.
JPMorgan, gelişmekte olan piyasalara ilişkin 2024 için ana beklentilerinden birinin TL'de değer artışı olduğunu belirtti.
Son yıllarda art arda keskin değer yitiren TL'de, seçimlerin ardından para politikasında 180 derece değişikliğe gidilmesi ve politika faizinin büyük ölçüde yükseltilmesiyle iyimserlik oluştu.
JPMorgan tarafından dün yayımlanan raporda Polonya, Güney Afrika ve İsrail'in yanısıra Türkiye'ye de dikkat çekilerek "(2024 yılının) ilk yatırım teması toparlanma" denildi.
Açıklamada TL'nin dolar karşısında değer kazanacağı işlem türlerine atıfta bulunularak, "TL için var olan ağırlığı artır tavsiyemize 6 ay vadeli USDTRY forward'lerini ekliyoruz" denildi.
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