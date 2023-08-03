Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın yatırımcı toplantısına katılacak

Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:57

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:57

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan yarın İstanbul'da JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.

Konuya yakın kaynaklar Reuters'a verdiği bilgide Şimşek ve Erkan'ın toplantıda bir konuşma yapacağını belirtirken, bir kaynak, "Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak" dedi.

Erkan geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.

Seçimlerin ardından Erkan'ın başkanlık görevine geldiği TCMB'nin, 27 ay sonra başladığı ve iki toplantıda gerçekleştirdiği 900 baz puanlık faiz artışı beklentilerin altında kalsa da, TCMB, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma ile birlikte kademeli sıkılaştırma sürecinin devam edeceği mesajını veriyor.

TCMB geçen hafta da enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltirken, ekonomistler uzun yılların ardından raporda piyasa beklentilerine paralel tahminler ve buna göre oluşturulan politika seti mesajları gördüklerine dikkat çektiler.

Bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyonu ise sekiz aylık aranın ardından yükselişe geçti ve beklentilerin hafif üzerine gelerek aylık bazda yüzde 9.49 arttı, yıllık bazda da yüzde 47.83 olarak gerçekleşti.