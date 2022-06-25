Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, hammadde tedarik sorunlarına ve maliyet artışlarına dikkat çekti: Günlük planlarla yaşıyoruz
Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlara vurgu yapan Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, "Normalde yılda bir iki plan yaparak işlerimizi yürütürdük. Ancak bugün artık günlük yaşıyoruz" DEDİ.
Sofra ve mutfak sektörünün öncü yerli markalarında Jumbo’nun 75. yılı nedeniyle dün basın toplantısı düzenleyen Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlara vurgu yaparak “Normalde yılda bir iki plan yaparak işlerimizi yürütürdük. Ancak bugün artık günlük yaşıyoruz. Esneklik çok önemli hale geldi” dedi.
Yaşanan sorunlarla ilgili örnekler de veren Hotak şöyle devam etti: “Emtia fiyatları hem sürekli artıyor hem tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Her gün farklı bir gündemle uğraşıyoruz. Ayrıca bugün hammadde alırken peşin ödeme şart haline geldi. Oysa biz 6-9 ay vadeli stoklarla dönüyoruz.” Türkiye’de üretimi olmadığı için daha çok ithal girdi kullandıklarını da belirten Hotak, bunlara karşın yaptıkları çalışmalarla ilk beş ayda ciro ve adet bazında önemli sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Yüzde 50’si enflasyon kaynaklı olsa da ciroyu 2.5 kat artırdıklarını anlatan Hotak, ürün sayısını da 600 binden 1.2 milyona çıkardıklarını açıkladı. Hotak ayrıca, mağaza açmaya devam ettiklerini, Alfi, Lekuee gibi ünlü markaları bünyelerine kattıklarını kaydetti.
‘MİRASIMIZ GURURUMUZ’
Markanın kurucusu Nubar Çolak’ın, 1947’de Çemberlitaş’ta bir atölyede bu işe başladığını hatırlatan Sami Hotak, sürekli gelişen tasarım güçlerine dikkat çekerek “1966’da tasarımıyla uluslararası alanda altın madalya alan bir markayız. Mirasımızla gurur duyuyoruz” dedi.
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