Yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber gözler kademeli emeklilik tablosuna çevrildi. Peki, Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik tablosu belli oldu mu?

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emeklilik ile ilgili henüz TBMM'de bir düzenleme yapılmadı.

EMEKLİLİK ŞARTLARI KANUNLARA GÖRE NASIL İŞLİYOR?

8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olanlar, EYT kapsamında olan bu dönem sigortalılarında yaş şartı aranmazken, prim gün sayısı (5000-5975 gün) ve sigortalılık süresi (kadın 20, erkek 25 yıl) geçerlidir. Yaşını doldurup primi yetmeyenler için 15 yıl ve 3600 günle kısmi emeklilik hakkı vardır.

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası SGK girişi olan kadınlar için 58 yaş, 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün); erkekler için 60 yaş, 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün) şartları uygulanıyor.

1 Mayıs 2008 sonrası SGK girişi olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşından başlanmak üzere 7200 prim günü şartına tabi tutuluyor. Bu grupta emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar artıyor.

İSTENİLEN EMEKLİLİK YAŞLARI KAÇ?

Emeklilikte Adalet Derneği emeklilik yaşı için, 1999-2000 girişlilerde kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü; 2001 girişlilerde kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 gün; 2002 girişlilerde kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6 bin 550 gün isteniyor. 2003 girişlilerde kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş ve 6 bin 625 gün; 2004 girişlilerde kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 700 gün istiyor.