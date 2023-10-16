Kadın çiftçilere prim indirimi uygulanacak

Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:59

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:59

Kadınların öteden beri tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan edilen 15 Ekim, Türkiye'de de kutlanıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, üreten kadınların 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Gerek dünyada ve gerekse de Türkiye'de, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü çiftçi kadınlarımız oynamaktadırlar. Tarımın her dalında çok önemli olan kadın, kırsal kalkınmanın da merkezindedir. Kurumumuz, kırsal alanda kadın gücünün tarımsal üretim açısından önemini ve kıymetini bilmekte ve bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlığımız, özellikle de son yıllarda tarımsal alanda verilen ayni ve nakdi destekler konusunda kadın çiftçileri öncelemiş, sadece Genç Çiftçi Proje desteklerinin yüzde 70'i kadın üreticilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

"299 BİN KAYITLI KADIN ÇİFTÇİ BULUNUYOR"

Yine son yıllarda 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' gibi ailenin temeli kadını esas alan faaliyetler, geziler, kurslar, organizasyon ve örgütlenme imkânları da devreye sokularak kadın çiftçilerimize pozitif ayrım uygulanmıştır. 2023 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçimiz bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı ise yüzde 13,4 düzeyindedir. Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz."

"YÜZDE 15'LİK PRİM İNDİRİMİ UYGULANACAK"

Hayvancılık projelerinde kadın üreticilere öncelik tanıdıklarını belirten Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

"TARSİM tarafından uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde tüm tarım sigortaları branşlarında devlet destekli tarım sigortası yaptıran kadın üretici ve yetiştiricilerimize poliçe primi üzerinden bugüne kadar uyguladığımız yüzde 5'lik indirimi bakanlığımız 2024'ten itibaren yüzde 10'a çıkaracaktır. Ayrıca 40 yaşın altındaki kadın çiftçilerimize yüzde 5'lik ilave bir indirim daha sağlayarak toplamda yüzde 15'lik bir prim indirimi uygulayacağız. Hayvancılık projelerimizde kadın üreticilerimize öncelik tanıyarak hindi, kaz, ipekböceği yetiştiriciliği ve arıcılık projeleri ile düve alım desteğimiz kapsamında 18-40 yaş arası kadın çiftçilerimize 5-20 aralığında ilave puan uyguluyoruz.

Balıkçılık sektöründe kadınların etkinliğinin artırılması amacıyla da bakanlığımızca projeler yürütülüyor. 2017 yılından bu yana devam eden Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi programı kapsamında, 2023 yılı desteklemesinde gemi sahibi/ortağı kadın balıkçılarımıza destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlasının ödendiğini vurguladı. Kadın üreticiler ile ilgili çalışmaları sadece destek ve hibelerle sınırlı değildir. Bakanlığa bağlı birçok birimin kırsaldaki kadınlara yönelik projeler var. Ayrıca eğitim çalışmaları da aksatılmıyor."