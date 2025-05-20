Kadınların ev sahipliği artıyor: En çok tercih edilen iller belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) konut satış verileri, kadınların son 10 yılda konut alımındaki payının yüzde 33’ten yüzde 38,7’ye yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu artışın daha çok tatil, yazlık veya emeklilik amacıyla tercih edilen illerde görülmesi, ikinci konutlarda kadınlar adına tapulama ya da kadınların bireysel alım tercihlerinin arttığını gösteriyor. Doğu illeri arasında kadın alım oranı en yüksek il ise Tunceli oldu.

10 YILDA 5,7 PUANLIK ARTIŞ

2014 yılında, ortak alımlar ile tüzel kişi ve yabancı alımlar hariç tutulduğunda, konutların yüzde 33’ü kadınlar tarafından satın alınmıştı. Bu oran 2018'de yüzde 34'e, 2019'da yüzde 35'e, 2021’de ise yüzde 38,2’ye yükseldi. 2024 itibarıyla oran yüzde 38,7’ye çıktı. Ara yıllarda küçük dalgalanmalar yaşansa da, 2014’ten bu yana kadınların konut alım oranı toplamda 5,7 puanlık artışla yüzde 38,7’ye ulaştı.

TÜİK, konut satışlarını cinsiyet bazında da sınıflandırıyor. “Cinsiyet Ayrıntısında Satışlar” tablosunda, bir konutun hem kadın hem erkek adına alınması halinde bu satışlar “ortak” kategorisinde yer alıyor. “Ortak” ve “diğer” başlıkları altında toplanan bu alımlar (yaklaşık toplamın yüzde 10’u) dışında kalan veriler, kadın ve erkek alımlarının net dağılımını gösteriyor. Bu veriler, kadınların konut alım oranının yıllar içinde sistemli biçimde arttığını ve bazı illerde daha da belirginleştiğini ortaya koyuyor.

TATİL VE EMEKLİLİK İLLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Kadınların konut alımındaki payının en yüksek olduğu iller, genellikle tatil ya da yazlık bölgeleri ile emeklilikte yaşam için tercih edilen yerler. Tablolarda her yıl en yüksek kadın alım oranına sahip ilk beş il yer alıyor. Ancak 6. ve 7. sıralarda da benzer özellikteki illerin bulunması, bu eğilimin kalıcı olduğunu gösteriyor. Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve Aydın neredeyse her yıl ilk 5’te yer alırken, Yalova da dikkat çeken iller arasında. Yalova, son 10 yılın 8’inde ilk 5 içerisinde yer aldı. İzmir ise birçok yıl ilk 5’e girmeyi başardı.



