Kafe ve restoranlarda fiyat belirtme zorunluluğu yürürlüğe girdi

Yayınlanma: 01.01.2024 - 18:28

Güncelleme: 01.01.2024 - 19:11

Geçtiğimiz aralık ayında Resmi Gazete’de yayınlanan restoran ve kafelerde fiyat belirtme zorunluluğu 1 Ocak itibarıyla başladı. Ticaret Bakanlığı’nın çalışmasıyla yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ çerçevesinde bazı esnaflar çalışmalarını tamamlayarak yönetmeliğe uyarken, bazılarının ise tabela ve menü siparişini yetiştiremediği görüldü. Yürürlüğe giren yönetmelik hakkında konuşan esnaf ve vatandaşlar, uygulamanın herkes için çok iyi olacağını ve memnun olduklarını söyledi.

“BÜTÇESİ UYGUN OLMAYAN VATANDAŞLAR FİYATLARI GÖREMEYİNCE KORKUYOR”

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce de fiyat listesini dükkânının kapısına astığını belirten esnaf Mustafa Çubuk, bu uygulamanın güzel olacağını ifade etti. Vatandaşların fiyatları görerek işletmeyi tercih edip etmemesinin daha sağlıklı bir iletişim oluşturacağını belirten Çubuk, “Bugün yürürlüğe giren yasayı ben zaten uyguluyordum ama yarın bakacağız, hala uygulamayan yerler var. Bence herkesin uygulaması lazımdır. Vatandaşın kaç paraya ne yiyeceğini bilmesi lazım. Bunun artıları var, insanlar fiyatlara bakarak giriyor. Bütçesi uygunsa gelip yemeğini seçiyor ama bütçesi uygun değilse fiyatları görmediğinde korkuyor. Ben fiyatları bu sebeple asmıştım, senelerdir de duruyor. Acaba büyük firmalar asacak mı merak ediyorum. En azından vatandaşları kazıklamazlar. Zaten çeşitleri tek tek saymak zor, vatandaşa diyorum ki, ‘Menü orada, bak’ ne yiyeceğine ve fiyatına bakıp karar veriyorlar” şeklinde konuştu.

“BÜTÇESİNE GÖRE SIKINTI ÇEKMEDEN, KORKMADAN YİYECEK”

Eskişehir’de uzun yıllardır esnaf lokantası işleten İbrahim Kula, yürürlüğe giren yönetmeliğin hem esnaf hem de vatandaşlar için iyi bir uygulama olduğunu söyledi. Fiyat listelerinin güncellenmesi hakkında da konuşan Kula, “Olması gereken bu, hem müşteri ne yediğini ve kaç liraya yediğini bilir ve girerken sıkıntı çekmez, parası varsa ona göre yer yapılması gereken şey budur. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, reklamcıya sipariş verdik, yarın bir gün hepsi takılacak. Müşteriler açısından bence de iyi olacak çünkü insanlar ona göre bütçesine göre yiyecek. Kaç para olduğunu görecek ve korkarak yemeyecek. Fiyatını bilerek içeri girecek. Şu yemek şu para bu yemek bu para o şekilde bakarak gelecek. Yarın bir gün zam geldi, 3-5 ay geçmesi lazım ikide bir fiyata 5-10 lira koy gibi şeyler çok büyük sıkıntı. Yeri geldiği zaman her şeyden çok kar etmeyeceksin, bazen başa baş gidecek, bazen de zarar edeceksin. Her şeyde çok kar olmaz. Bakliyata, ete, ona buna zam geliyor ama bu müşteriye hemen yansımıyor. Biz personele yansıtıyoruz, nasıl yansıtıyoruz? Asgari ücret artarken biz de artırıyoruz, farkını alıyor. Sigortasını yatırıyorsun, bizim sadece bunlarla alakalı sıkıntımız var başka da sıkıntımız yok ama müşteri açısından 5 lira fark koyduğun zaman vatandaş sıkıntı yaşıyor. ‘Daha yeni zam oldu yine mi zam yaptınız?’ diyorlar. 3-5 ay geçsin ki sıkmadan zam koyalım. Bazı yerlerde vatandaş 80 liraya paça içiyor, öbür tarafta 70, bizde ise 40 lira vatandaş bunu nereden bilecek? Baktığı zaman görüyor, ucuzluğu görünce gireceği yeri seçiyor. Beğeniyorsa sıkıntı yok. Vatandaş ne ödeyeceğini ve ne yiyeceğini bilecek. Bütçesine göre sıkıntı çekmeden, korkmadan yiyecek“ dedi.

“GETİRDİKLERİ YENİ DÜZENLEME ÇOK İYİ OLMUŞ”

Bekar olduğu için sürekli dışarıda yemek yediğini belirten İlhan Kantur, bazen yemek yediği restoranlarda fiyatları göremediği için ödediği yemek ücretinin az mı çok mu olduğunu anlayamadığını belirtti. Vatandaşların yediği yemek ücretini bilerek karar vermesinin çok iyi olacağını dile getiren Kantur, “Çok iyi oldu. Mesela ben torunumla yemek yemek için bir yerlere gidiyorum. Bazı yerlerde 700 lira, bazı yerlerde ise bin lira veriyorum. Mekânın tarifesini bilmediğim için ona göre bir fiyat çıkarıyorlar. Yeni düzenleme ile ona göre yiyip içeceğiz. Fiyat listesine bakarak harcama yaparım, hem benim için hem de halk için faydalı. Getirdikleri yeni düzenleme çok iyi olmuş. Eskiden gidiyorduk, bin lira diyorlardı ve biz ödeyip çıkıyorduk. Yeni düzenleme herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.