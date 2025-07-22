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Kamu bankalarından emeklilere yeni fırsat: Ücretler tamamen kaldırıldı!

Kamu bankalarından emeklilere yeni fırsat: Ücretler tamamen kaldırıldı!

22.07.2025 10:06:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Kamu bankalarından emeklilere yeni fırsat: Ücretler tamamen kaldırıldı!

Kamu bankaları emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Bankalar rekabeti artırmak için farklı fırsatlar sunuyor. Peki emeklilere hangi promosyonlar sunuluyor? Kamu bankalarının yeni kampanyaları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Kamu bankaları, milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni promosyon fırsatlarını duyurdu. Rekabeti artırmak isteyen bankalar, emeklilere sundukları avantajları genişletiyor. Ziraat Bankası ve Halkbank, emekli müşterilerine yönelik özel kampanyalar başlattı. Bu kapsamda emeklilere ücretsiz hizmetler ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ile İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanma imkanı sağlanıyor.

HGS ETİKETİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı alan ve SGK’den ilk defa maaş almaya başlayacak emeklilere Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz olarak verilecek.

ÜCRETSİZ OTOPARK İMKANI

Halkbank emeklileri ise Paraf kartla tek seferde 500 liralık alışveriş yaptıklarında İSPARK otoparklarında ücretsiz park avantajına sahip olacak. Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda ise 4 saat ücretsiz park imkanı sunulacak.

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