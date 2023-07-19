Kamu emekçileri toplusözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini belirledi: ‘Servet vergisi getirilsin’
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ağustosta gerçekleştirilecek memur toplusözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini belirledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilecek olan taleplerin başında servet vergisi ve en düşük maaşın yoksulluk sınırının üzerinde olması yer aldı. KESK’in talepleri şöyle sıralandı:
- Faiz ve servet gelirlerine yönelik ayrıcalıkları kaldıran servet vergisi getirilsin.
- Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi her türlü güvencesiz istihdama son verilsin. Tüm kamu emekçileri güvenceli-kadrolu istihdam edilsin. Eşit işe eşit ücret verilsin.
- En düşük kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın. En düşük emekli maaşı temmuz itibarıyla net 15 bin TL olsun.
- Ek, ilave, seyyanen gibi her ne ad altında olursa olsun alınan tüm ek ödemeler emekli aylığına yansıtılsın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Dolaylı vergiler düşürülsün.
- Faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıklara son verilmesi için servet vergisi getirilsin.
- Vergi matrahına esas tutar yıllık yüzde 15’i geçmeyecek şekilde düzenlensin. Alınacak vergi dilimi yüzde 15’te sabitlensin.
- Çalışma saatleri günlük 7, haftalık 35 saat olarak düzenlensin.
- Kamuda işe alımlarda ve görevde yükselmelerde mülakat derhal kaldırılsın. Tüm kamu emekçileri ve emeklilerine 3600 ek gösterge verilsin.
- İşyerlerinde kadına yönelik her tür ayrımcılık, şiddet, taciz ve mobbinge karşı gerekli yasal düzenlemeler yapılsın. Tüm çalışanların 0-6 yaş arası çocukları için kreşler açılsın.
- Tüm kamu emekçilerine ücretsiz servis ve öğlen yemeği olanağı sağlansın. Yaşanılan gerçek enflasyona göre giyim ve yakacak yardımı verilsin. Kamu toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılmasını sağlayacak aylık abonman kartı verilsin.
- Konutu olmayan tüm kamu emekçilerine barınma hakkı kapsamında lojman sağlansın. Bu gerçekleşinceye kadar kira yardımı yapılsın.
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