Kamu emekçileri toplusözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini belirledi: ‘Servet vergisi getirilsin’

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ağustosta gerçekleştirilecek memur toplusözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini belirledi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 19.07.2023 - 04:00
Kamu emekçileri toplusözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini belirledi: ‘Servet vergisi getirilsin’
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilecek olan taleplerin başında servet vergisi ve en düşük maaşın yoksulluk sınırının üzerinde olması yer aldı. KESK’in talepleri şöyle sıralandı:

  • Faiz ve servet gelirlerine yönelik ayrıcalıkları kaldıran servet vergisi getirilsin. 
  • Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi her türlü güvencesiz istihdama son verilsin. Tüm kamu emekçileri güvenceli-kadrolu istihdam edilsin. Eşit işe eşit ücret verilsin.
  • En düşük kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın. En düşük emekli maaşı temmuz itibarıyla net 15 bin TL olsun.
  • Ek, ilave, seyyanen gibi her ne ad altında olursa olsun alınan tüm ek ödemeler emekli aylığına yansıtılsın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Dolaylı vergiler düşürülsün.
  • Faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıklara son verilmesi için servet vergisi getirilsin. 
  • Vergi matrahına esas tutar yıllık yüzde 15’i geçmeyecek şekilde düzenlensin. Alınacak vergi dilimi yüzde 15’te sabitlensin. 
  • Çalışma saatleri günlük 7, haftalık 35 saat olarak düzenlensin.
  • Kamuda işe alımlarda ve görevde yükselmelerde mülakat derhal kaldırılsın. Tüm kamu emekçileri ve emeklilerine 3600 ek gösterge verilsin.
  • İşyerlerinde kadına yönelik her tür ayrımcılık, şiddet, taciz ve mobbinge karşı gerekli yasal düzenlemeler yapılsın. Tüm çalışanların 0-6 yaş arası çocukları için kreşler açılsın.
  • Tüm kamu emekçilerine ücretsiz servis ve öğlen yemeği olanağı sağlansın. Yaşanılan gerçek enflasyona göre giyim ve yakacak yardımı verilsin. Kamu toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılmasını sağlayacak aylık abonman kartı verilsin. 
  • Konutu olmayan tüm kamu emekçilerine barınma hakkı kapsamında lojman sağlansın. Bu gerçekleşinceye kadar kira yardımı yapılsın.

En Çok Okunan Haberler