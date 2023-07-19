Kamu emekçileri toplusözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini belirledi: ‘Servet vergisi getirilsin’

Yayınlanma: 19.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 04:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilecek olan taleplerin başında servet vergisi ve en düşük maaşın yoksulluk sınırının üzerinde olması yer aldı. KESK’in talepleri şöyle sıralandı: