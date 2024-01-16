Kamu emekçilerinden sefalet ücretine isyan

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:05

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:05

KESK İzmir Şubeler Platformu, enflasyon karşısında ücretlere yapılan düşük zamlarla alım gücünün her geçen gün erimesine karşı eylem yaptı.

Konak'ta yapılan eylemde "Bizim kemerimizde sıkılacak delik kalmadı. Sermaye zenginleşmeye devam ediyor. Paradan para kazanlar servetlerini katlıyor. Bizim vergilerimiz de onlara da kaynak oluyor. Bu iktidar zengini, sermayeyi seviyor" dendi.

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş yaptığı açıklamada şu taleplerde bulundu: "Öncelikle tüm kamu emekçilerine bugün için brüt 12 bin 147 TL olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin taban aylık katsayısına dahil edilmesini istiyoruz. Ardından en düşük kamu emekçisi maaşının eş, çocuk yardımı, kira ve ulaşım gibi sosyal yardım kalemleri ile bugün 53 bin TL olan yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istiyoruz. En düşük emekli aylığının 16 yıl önceki seviyeye yani asgari ücretin yüzde 110'una çıkarılarak net 18 bin 700 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz. Gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmesini, yoksulluk sınırına kadar olan ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini istiyoruz."

KESK'liler yapılan açıklamanın ardından maaş bordrolarını yakarak eyleme son verdi.