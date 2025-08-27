Kamu hakem kurulu yine noter görevi gördü: 25 milyon memur, emekli ve ailesi sefalete mahkum edildi

Sekizinci toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı çıkmayınca Kamu Hakem Kurulu toplanmak durumunda kaldı. Dördüncü toplantısını dün yapan kurul zam kararını açıkladı. Kurul 2026 yılı için zam teklifini değiştirmezken 2027 yılı için ise zammı 1 puan artırdı. Yani memurlar; 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027’inin ise ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için ise yüzde 4 zam alacak. Kamu emekçilerinin taban aylığı ise bin lira artırılacak.

Karar sonrası; Birleşik Kamu-İş’in üye göndermediği kuruldan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle çekildi. En başta kurula üye göndermeyen ve diğer konfederasyonlara da ‘Üye göndermeyin’ çağrısında bulunan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım açıklanan zam kararına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

‘ENFLASYON HEDEFLERİNİN ÜZERİNDE DURDULAR’

Hakem heyetinin Çalışma Bakanlığı’nın verdiği teklifin üzerine çıkmayacağını hakem heyetine üye vermedikleri zaman açıkladıklarını anımsatan Yıldırım, “Dolayısıyla Memur-Sen ve Kamu-Sen'e daha önceki sürecin aynısının yaşanacağını, oraya katılarak ‘hakem heyetinin meşrulaştırılmaması gerektiğini’ ifade etmiştik ama ne yazık ki onları bu konuda ikna edemedik” diye konuştu.

2027 yılı için yapılan 1 puanlık artışın zorunlu olarak yaptıldığına dikkat çeken Yıldırım, “2027 için Merkez Bankasının enflasyon hedefi yüzde 9'du zaten. Yani 8 vererek zaten beklentisinin altında bir zam açıklamıştı. Buna 1 puan ekleyerek enflasyon hedeflerinin üzerinde durduklarını yinelemiş oldular. Tabi ki tüm memur ve memur emeklileri açısından kabul edilebilecek bir rakam değil” dedi.

‘KAMU ÇALIŞANIYLA ALAY ETTİLER’

Zam kararını ‘25 milyona yakın memur, memur emeklisi ve ailesini, açlık, yoksulluk ve sefalete mahkum etme kararı’ olarak yorumlayan Yıldırım, “Kamu hakem kuruluna atananların karar verme yetkisi de gücü de yok. Ne karar verecekleri ellerindeki kağıtlarda yazıyordu. Yine noter görevi gördüler. 5 gün sanki müzakere yapılıyormuş gibi memurları kandırmaya çalıştılar. Bu, bütün kamu çalışanları ve aileleri ile alay etmektir. Biz bunun Meclis'te değiştirilmesi için her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN: ‘ÇEKİLDİK’

Kuruldan kalktıklarını ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “58 kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulundaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulundan çekildik” derken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun tekliflerinin kamu görevlilerinin sorunlarını çözmeye, beklentilerini karşılamaya yeterli olmadığı, bütün iyi niyetimize rağmen kamu işveren tarafının bu konuda olumlu bir adım atmaması nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından çekildik” açıklamasını yaptı.

‘VEBALİ AĞIRDIR’

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer Memur-Sen ve Kamu-Sen’i ‘iktidarın orta oyununun parçası’ olmakla ve iktidara can suyu vermekle suçladı. İktidar, hakem kurulu, Memur-Sen ve Kamu-Sen’i ‘6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisinin kaderini belirleyen düzenin suçluları’ olarak nitelendiren Taşçıer “Milyonlara sefalet dayatmanın vebali ağırdır. Bu karara imza atanlar ilk seçimde bu sorumluluğun altında yok olup gitmeye mahkumdur” dedi.